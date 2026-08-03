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Vážna nehoda dvoch motoriek pri Radošine: Zranili sa traja ľudia! Cestu museli úplne uzavrieť

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)
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TASR

RADOŠINA - Traja ľudia sa zranili pri dopravnej nehode dvoch motocyklov v katastri obce Radošina v okrese Topoľčany na ceste II/499. Nehoda sa stala v nedeľu 2. augusta krátko po 20. hodine, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Havarované motocykle zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku. Počas zásahu bola štátna cesta úplne uzavretá.

Viac o téme: Dopravná nehodaMotocykleRadošinaHasičský a záchranný zbor (HaZZ)
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