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Tragická dopravná nehoda pri Modre: Motorkár (†39) nerešpektoval signál STOJ! Fatálna zrážka s autom

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

MODRA - Záver pracovného týždňa sa niesol v znamení tragédie. Pri Modre vyhasol život motorkára.

"Včera krátko pred 18.00 h došlo v okrese Pezinok k tragickej dopravnej nehode s účasťou osobného motorového vozidla zn. Volkswagen a motocykla zn. Yamaha," uviedla polícia. 

"Podľa doterajších informácií na ceste II/504 v smere od Modry do Budmeríc, v úseku kde sú vykonávané stavebné práce, nemal vodič motocykla rešpektovať červený signál STOJ ! V dôsledku tohto konania došlo k zrážke motocykla a vozidla, pričom 39-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," dodali.  Na nevyhnutne potrebný čas bol tento úsek neprejazdný v oboch smeroch a premávku usmerňovali dopravní policajti.

 
 



Polícia v dôsledku uvedenej tragickej nehody opätovne apeluje na vodičov motocyklov:

- Dodržujte maximálnu povolenú rýchlosť,
- Nejazdite na motocykli pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,
- Nepreceňujte svoje schopnosti,
- Počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,
- Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,
- Predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,
- Nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi,
- Počas jazdy používajte riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev,
- Berte do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla,
- Buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky. 

Viac o téme: NehodaMotorkárTragická nehodaBudmericeModra
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