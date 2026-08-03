Zabil kamaráta a nafúkal! Mladému vodičovi hrozí po tragickej nehode až 10 rokov za mrežami

DUNAJSKÁ STREDA - Polícia obvinila mladého vodiča z nedeľnej (2. 8.) tragickej nehody v okrese Dunajská Streda zo zločinu usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Po nehode nafúkal 1,46 promile, mal aj pozitívny orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Po náraze auta do stromu zomrel 21-ročný spolujazdec, ďalší dvaja sa zranili. Zranenia utrpel aj vodič. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Jeho nezodpovedná jazda stála život jeho 21-ročného spolujazdca. Ďalší dvaja rovesníci zo zadných sedadiel skončili so zraneniami v nemocnici,“ priblížila polícia. Vzhľadom na závažnosť skutku a tragické následky hrozí obvinenému v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Polícia zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.
Dopravná nehoda sa stala v nedeľu v skorých ranných hodinách. Pri vychádzaní z obce Michal na Ostrove smerom na obec Orechová Potôň mal vodič prejsť z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a naraziť do stromu.