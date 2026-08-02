Alarmujúce čísla z horúceho víkendu: Desiatky kolapsov a prevozy do nemocníc

BRATISLAVA - Operačné stredisko (OS) záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR eviduje za sobotu (1. 8.) do 16.00 h v súvislosti s kolapsovými stavmi 56 zásahov ambulancií ZZS. „V prípade 34 pacientov bol potrebný transport do nemocnice,“ informovala hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
„Najviac výjazdov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji, a to desať, najmenej v Trnavskom kraji, kde záchranári pomáhali pri kolapse z tepla trom pacientom,“ dodala Klimešová.
Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smädu, vyhýbať sa pobytu na slnku medzi 11.00 a 16.00 h, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy, vetrať domácnosť ráno a večer, počas dňa zatieniť okná a obmedziť fyzickú námahu počas najväčších horúčav. Upozorňujú, že medzi varovné príznaky prehriatia patria výrazná slabosť, závraty, zmätenosť, bolesti hlavy, nevoľnosť, kolaps či poruchy vedomia. V takýchto prípadoch je potrebné postihnutého premiestniť do chladnej miestností, začať s ochladzovaním organizmu a v prípade zhoršenia stavu kontaktovať tiesňovú linku 155.
Záchranári zároveň vyzývajú venovať zvýšenú pozornosť seniorom, deťom, tehotným ženám a chronicky chorým.