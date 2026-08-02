Studenková sa ani po 70-ke nezdá: VIDEO v bikinách... Aha, čo stvárala v bazéne!

BRATISLAVA - Energia a životný elán sa nedajú merať číslom. Zdena Studenková sa fanúšikom ukázala v bikinách priamo z bazéna, kde si počas tropických horúčav nielen dopriala osvieženie, ale... Čo stvárala v bazéne?
Zdena Studenková patrí aj vo svojich 72 rokoch medzi najobdivovanejšie slovenské herečky. Legendárna umelkyňa, ktorá oslávila narodeniny v máji, dokazuje, že vek je pre ňu len číslo. Hoci sa dlhé roky držala od sociálnych sietí skôr bokom, v poslednom období si ich evidentne obľúbila a fanúšikom pravidelne ponúka pohľad do svojho súkromia.
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Tentoraz zverejnila video priamo z bazéna, kde sa rozhodla spojiť príjemné s užitočným. V dvojdielnych plavkách si počas tropických horúčav dopriala osvieženie, no nezostalo to len pri oddychu. Vo vode si zároveň zacvičila a ukázala, že pohyb je prirodzenou súčasťou jej života. „Ako sa dá cvičiť v 40-kách. Ani sa nespotíš,“ odkázala s humorom svojim sledovateľom. Pod príspevkom sa okamžite roztrhlo vrece s komplimentmi.
Fanúšikovia nešetrili slovami obdivu a mnohí priznali, že je pre nich veľkou inšpiráciou. „Elegantná, nadčasová legenda ste, pani Zdenka. Aj takto rada cvičím v bazéne aj ja, je to super. Pozdravujem a bolo mi cťou vás raz vidieť aj osobne, príjemná dáma na úrovni,“ odkázala jej jedna z obdivovateliek. Pozitívne odkazy prichádzali dokonca aj spoza hraníc. „Máme vás radi i v Čechách,“ napísala ďalšia fanúšička, na čo herečka stručne reagovala poďakovaním za priazeň.
Ďalší sledovatelia vyzdvihovali nielen jej vzhľad, ale aj energiu a životný štýl. „Wauuuu, Zdenka, ste neuveriteľná kočka, motivácia pre nás ostatné!“ znel jeden z najlajkovanejších komentárov. Objavili sa aj ďalšie pochvaly ako: „Veľmi vás obdivujem! Pozdravujem a prajem veľa zdravia,“ či „Nádherná a inšpiratívna žena.“
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