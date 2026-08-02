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MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo lietadlo: Nikto z pasažierov neprežil! Medzi obeťami je aj dieťa

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿)
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OČOVÁ - V katastri obce Očová došlo v nedeľu k tragickej nehode, pri ktorej havarovalo malé lietadlo. Na palube sa v čase pádu nachádzali tri osoby, nikto neprežil.

Ako upozornil web noviny.sk, malé lietadlo dopadlo priamo do areálu jednej z miestnych firiem. Predbežné zistenia naznačujú, že išlo o vyhliadkový let. Podľa prvých informácií mali pád lietadla predchádzať dramatické okamihy vo vzduchu. Svedkovia udalosti uviedli, že sa z lietadla náhle začal valiť hustý čierny dym. Krátko na to sa lietadlo zrútilo.

Na miesto smerovali všetky záchranné zložky. "Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby," potvrdila polícia. 

 
 

Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.

"Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia. 

 

Viac o téme: LietadloTragická nehodaPád lietadlaOčová
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