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Žena v záhrade objavila záhadnú zelenú hrudku: Keď zistila, čo ukrýva, okamžite konala

Záhadná hrudka
Záhadná hrudka (Zdroj: Pam Lê Steele)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

AUSTIN – Pri bežnom polievaní rastlín si žena z Texasu všimla malú zelenú hrudku ležiacu na zemi. Na prvý pohľad vyzerala nenápadne, no pri bližšom pohľade zistila, že ide o kuklu motýľa, ktorá sa ocitla na mieste, kde by neprežila. Vďaka jej pohotovej reakcii dostal vzácny tvor druhú šancu na život.

Pam Lê Steele sa stará o svoju záhradu tak, aby bola útočiskom pre motýle a húsenice. Keď jedného dňa polievala kvety, zbadala na zemi malú zelenú hrudku. Spočiatku netušila, o čo ide, no po chvíli si uvedomila, že našla kuklu motýľa.

Kukla, odborne nazývaná chrysalis, je štádium, v ktorom sa húsenica premieňa na motýľa. Bežne visí prichytená na rastline alebo inom pevnom podklade. Táto však ležala na zemi, čo znamenalo, že po dokončení premeny by sa motýľ nedokázal bezpečne vyliahnuť a s veľkou pravdepodobnosťou by uhynul.

Pam vedela, že musí konať opatrne. Kuklu jemne zdvihla pomocou papierovej utierky a jej drobný háčik pripevnila na uvoľnené vlákna dvoch vatových tyčiniek. Tak ju dokázala zavesiť na bezpečné miesto v záhrade, kde mohla pokračovať v prirodzenom vývine.

Na druhý deň si všimla prvú pozitívnu zmenu. Jasne zelená kukla začala tmavnúť a objavili sa na nej čierno-oranžové odtiene. Vedela, že je to dobré znamenie – motýľ sa blížil k okamihu, keď opustí svoju schránku.

Nasledujúce dni ju kukla fascinovala natoľko, že ju kontrolovala každých pár minút. Túžila byť pri tom, keď sa motýľ objaví na svete.

„Nechcela som ísť do práce ani dovnútra. Chcela som len sedieť pri ňom a uistiť sa, že je v bezpečí,“ opísala svoje pocity.

Keď si na chvíľu odskočila s manželom na raňajky, motýľ si vybral práve tento okamih. Po návrate našla prázdnu kuklu a spočiatku ju mrzelo, že zmeškala najkrajší moment. O pár sekúnd však zbadala nádherného motýľa monarchu, ktorý si neďaleko rozťahoval svoje nové krídla.

Pam má pocit, že motýľ na ňu chvíľu čakal. Neodletel hneď, ale zostal pokojne sedieť, až kým si ho nevzala na prst a jemne ho nezdvihla. Až potom sa vydal na svoj prvý let.

„Mám pocit, akoby sa prišiel poďakovať a rozlúčiť,“ povedala žena, ktorá prežívala náročné životné obdobie. Stretnutie s motýľom pre ňu bolo symbolom nádeje a nového začiatku.

Na záver vyzvala ľudí, aby vo svojich záhradách vysádzali pôvodné rastliny a mliečniky, ktoré poskytujú potravu a útočisko motýľom aj ďalším opeľovačom. Práve vďaka takýmto malým skutkom môže podľa nej prežiť oveľa viac krásnych tvorov.

Viac o téme: ŠkodcaMotýľKuklaZáhrada
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