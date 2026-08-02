Irán poprel žiadosť o zastavenie útokov, podmienky Trumpa odmieta

TEHERÁN - Iránska tlačová agentúra Mehr v nedeľu poprela tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že islamská republika požiadala Spojené štáty, aby upustili od uskutočnenia nových útokov. Informuje o tom agentúra AFP.
Agentúra Mehr s odvolaním sa na vojenských predstaviteľov uviedla, že toto tvrdenie „nebolo ničím iným, než novým klamstvom“ a že iránske ozbrojené sily sú „v stave vysokej pohotovosti a pripravené na akúkoľvek situáciu“. Trump predtým v sobotu vyhlásil, že USA sú „pripravené zakročiť proti islamskej republike“, no Teherán a ďalšie krajiny Blízkeho východu ho požiadali, aby plánované nové údery odložil.
Prezident USA tvrdil, že toto rozhodnutie urobil pod podmienkou dosiahnutia dohody s Iránom.„To by zahŕňalo okamžité, kompletné a celkové OTVORENIE HORUZSKÉHO PRIELIVU a koniec iránskej jadrovej hrozby,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Americké médiá v uplynulých dňoch informovali, že Trump zvažuje obnovenie masívnych útokov už počas tohto víkendu, a to vrátane cieľov energetickej infraštruktúry. Irán a USA tento týždeň po dňoch pokoja v bojoch obnovili nočné prestrelky, hoci v noci z piatka na sobotu neboli hlásené žiadne údery. Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili útoky na Irán, ktorý odpovedal raketovými a dronovými údermi po celom regióne, pripomína AFP.