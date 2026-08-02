Hrmovej nový luxus: Tá sa buchne po vrecku!

BRATISLAVA - Influencerka Jana Hrmová si pri zariaďovaní nového bytu plní sny bez kompromisov. Najnovšie prezradila, že investuje do luxusného šatníka na mieru, po akom túžila celé roky.
Jana Hrmová si pred časom zaobstarala nový byt a zdá sa, že pri jeho vybavení rozhodne nešetrí. Na sociálnej sieti sa pochválila zábermi z interiérového štúdia, kde si vyberala svoj vysnívaný šatník. „Ako predčasný darček k narodeninám si dávam šatník, po akom som vždy túžila,“ napísala k záberu, na ktorom ukázala vizualizáciu budúcej šatníkovej zostavy.
Dodala tiež, že už o pár týždňov bude svoje nové úložné priestory zapĺňať oblečením a doplnkami. Zdá sa, že nepôjde o obyčajnú skriňu. Podľa zverejnených záberov bude súčasťou bytu veľký otvorený šatník z kvalitných materiálov s podsvietením, presklenými časťami aj elegantnými zlatými detailmi. Práve takéto riešenia patria medzi najdrahšie a pri realizácii na mieru sa ich cena môže vyšplhať na niekoľko tisíc eur.
Exfarmárke Hrmovej ide karta: FOTO Kúpila si ďalší byt! Z tohto výhľadu odpadnete
Radosť jej však neurobil iba vlastný darček. Hrmová sa pochválila aj krásnym gestom od svojej mamy, ktorá jej k blížiacim sa narodeninám venovala vzrastlý olivovník. Strom okamžite našiel svoje miesto na priestrannej terase nového bytu. „A včera som dostala od maminky predčasný darček k narodeninám,“ napísala influencerka. K ďalšej fotografii pridala aj úsmevnú poznámku: „Podsvietená oliva bol môj druhý sen po šatníku.“ Je tak zrejmé, že Jana si svoje nové bývanie zariaďuje presne podľa vlastných predstáv.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%