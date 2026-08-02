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Umelá inteligencia z nás môže urobiť hrubších ľudí: Odborníčka varuje pred nenápadným návykom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: pixabay )
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

WASHINGTON – Pri komunikácii s umelou inteligenciou väčšina ľudí nepoužíva slová „prosím“ či „ďakujem“ a namiesto zdvorilých viet zadáva stručné príkazy. Podľa americkej odborníčky na jazyk sa tento spôsob vyjadrovania môže postupne preniesť aj do rozhovorov medzi ľuďmi. Upozorňuje však, že zatiaľ ide o odbornú hypotézu, ktorej dlhodobé dôsledky ešte nie sú dostatočne preskúmané.

Umelá inteligencia mení nielen spôsob, akým pracujeme a vyhľadávame informácie, ale podľa odborníkov môže ovplyvňovať aj našu každodennú komunikáciu. Profesorka Maryellen MacDonaldová z Wisconsinskej univerzity v Madisone upozorňuje, že ľudia sa pri zadávaní úloh chatbotom často správajú oveľa príkazovejšie než pri rozhovore s iným človekom.

Namiesto zdvorilej otázky typu „Mohli by ste mi, prosím, poslať správu?“ používajú jednoduché povely ako „Pošli správu“, „Vytvor plán“ alebo „Prečítaj tento dokument“. Pri komunikácii s umelou inteligenciou pritom často úplne vynechávajú poďakovanie, prosbu aj ďalšie jazykové prejavy rešpektu. Podľa MacDonaldovej by rovnaký spôsob komunikácie medzi kolegami alebo priateľmi pôsobil nepríjemne až arogantne.

Zdvorilosť nie je len prázdna fráza

Odborníčka vysvetľuje, že slušnosť má v spoločnosti dôležitú funkciu. Zdvorilé správanie signalizuje ochotu spolupracovať a rešpektovať druhých. Pomáha ľuďom fungovať aj mimo úzkeho kruhu rodiny a priateľov – napríklad pri kontakte s kolegami, susedmi alebo úplne cudzími ľuďmi.

Pri umelej inteligencii však podobnú námahu nepotrebujeme. Chatbot splní požiadavku bez ohľadu na to, či ju používateľ sformuluje milo alebo hrubo. Stručné príkazy navyše šetria čas aj mentálnu energiu. MacDonaldová upozorňuje, že niektoré experimenty dokonca naznačili, že menej zdvorilo formulované pokyny môžu v určitých situáciách viesť k lepším odpovediam systému.

Mozog opakuje zaužívaný spôsob vyjadrovania

Problém môže podľa nej vzniknúť vtedy, keď si človek na príkazový štýl zvykne. Pri hovorení a písaní totiž mozog prirodzene opakovane využíva slová, frázy a vetné konštrukcie, ktoré používal už predtým. Čím častejšie určitý spôsob komunikácie precvičujeme, tým ľahšie po ňom siahneme aj nabudúce.

Práve preto sa podľa odborníčky nedá vylúčiť, že stručné a nezdvorilé povely určené umelej inteligencii začneme nevedomky používať aj voči ľuďom. Jazykové štýly totiž nie sú vždy

striktne oddelené. Človek môže napríklad preniesť spôsob vyjadrovania používaný v škole či práci aj do rozhovorov s rodinou, hoci si to neuvedomuje.

Rizikom nie sú iba príkazy

Odlišný problém môžu predstavovať chatboty vytvorené ako virtuálni spoločníci. Pri nich používatelia nebývajú nevyhnutne hrubí, no často dlhé hodiny hovoria najmä o sebe. Umelý partner ich neprerušuje, neunavuje sa a nežiada rovnaký priestor na vyjadrenie vlastných pocitov.

Podľa MacDonaldovej môže takáto komunikácia podporovať jednostranný a sebastredný štýl rozhovoru. Používateľ si zvykne, že nemusí počúvať druhého človeka, klásť mu otázky ani robiť kompromisy. Pri návrate k reálnym medziľudským rozhovorom potom môže byť menej ochotný prispôsobiť sa pravidlám bežnej konverzácie.

Niektorí používatelia virtuálnych spoločníkov navyše uvádzajú, že ich ľudské rozhovory prestávajú priťahovať, pretože sú náročnejšie a vyžadujú skutočnú vzájomnosť. Odborníčka to považuje za ďalší možný signál, že umelá inteligencia môže meniť naše komunikačné návyky.

Definitívne odpovede zatiaľ chýbajú

MacDonaldová zdôrazňuje, že zatiaľ nie je možné s istotou povedať, aký veľký bude tento vplyv. Ide o novú oblasť a odborníci ešte nemajú dostatok dlhodobých údajov, ktoré by dokázali potvrdiť, že komunikácia s AI priamo spôsobuje hrubšie správanie voči ľuďom. Jej závery preto treba chápať ako varovanie založené na doterajších poznatkoch o fungovaní jazyka, nie ako definitívne dokázaný fakt.

Podľa odborníčky by sme však tému nemali podceňovať. Zdvorilosť už dnes oslabujú politické rozdelenie spoločnosti, úbytok osobných rozhovorov či rastúca sociálna nerovnosť. Ak sa k tomu pridajú aj príkazové návyky získané pri komunikácii s umelou inteligenciou, môže to ľudí ešte viac vzdialiť od vzájomného rešpektu a spolupráce.

Viac o téme: VarovanieOdborníčkaUmelá inteligenciaHrubí ľudia
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