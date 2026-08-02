Vyzeralo to ako chrípka, potom prišli záchvaty a kóma! Žene sa po návrate z dovolenky obrátil život naruby! Krutá diagnóza

LONDÝN - Na začiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by malo ísť o niečo vážne. Britka Victoria Stellasová mala v roku 2019 na gréckom ostrove Syros príznaky podobné chrípke. Skutočné problémy sa však strhli až po jej návrate domov. V noci mávala záchvaty, nikto však nepoznal dôvod.
Lekári sa snažili zistiť pôvod jej problémov. Podstúpila vyšetrenie magnetickou rezonanciou a vrtuľníkom ju previezli do nemocnice v Liverpoole, kde bola na 42 dní uvedená do umelej kómy. Tam prišla aj prekvapivá diagnóza - kliešťová encefalitída spôsobujúca zápal mozgu, ktorý môže končiť smrťou. Žena tvrdí, že chorba jej úplne zmenila život. V nemocnici strávila šesť mesiacov. O jej prípade informuje BBC.
Kvôli chorobe prišla o prácu v pohostinstve aj o prácu asistentky učiteľa v škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a postihnutím. "Keď som sa vrátila domov a snažila som sa vrátiť do práce asistentky učiteľa... nevedela som si spomenúť na mená detí v rôznych triedach a zamestnancov," opísala. "Spoznal by som každého, ale nie mená, a to je dodnes problém," uviedla.
Predpokladá, že infikovaným kliešťom sa mohla u švagra, ktorý chová kozy.