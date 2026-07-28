Neuveriteľný príbeh z hôr: Turistovi prebodla telo trekingová palica! S kovom v boku kráčal 16 kilometrov

MONTANA - To, čo malo byť náročným, no krásnym jednodňovým výstupom na najvyšší vrch amerického štátu Montana, sa v priebehu jedinej sekundy zmenilo na boj o holý život. Pád v extrémnej nadmorskej výške mal pre skúseného turistu hrozivé následky. Namiesto toho, aby na mieste podľahol panike, spravil rozhodnutie, nad ktorým skúseným záchranárom aj lekárom zostáva rozum stáť.
Američan David Cifaldi sa spolu so svojimi priateľmi Bradom a Jessem vydal na náročný výstup na 3 900 metrov vysoký vrch Granite Peak. Cieľom bolo zvládnuť celú tréningovú trasu za jediný deň. Len tri kilometre pred dosiahnutím samotného vrcholu, vo výške približne 3 500 metrov nad morom, však prišiel nečakaný a mrazivý zvrat. Informoval o tom portál KLTV.
David sa na nestabilných skalách nešťastne pošmykol a spadol. Keď sa po tvrdom dopade preklopil, očakával vyvrtnutý členok alebo odreniny. Pohľad na jeho telo však šokoval nielen jeho, ale aj prítomných kamarátov. Jedna z jeho vlastných trekingových palíc mu pri páde prebodla bok a prešla skrz jeho telo až na druhú stranu.
„Choval sa neuveriteľne pokojne – všetko riadil on sám. Hneď ako sa uistil, že dýcha a nevzniká tam masívne krvácanie, rozhodol: ‚Musíme ísť okamžite dole,‘“ spomína na hrozivé momenty jeho spoločník Brad Reich.
S palicou v boku kráčal šesť hodín
David pracuje ako zdravotný brat a denno-denne ošetruje najrôznejšie úrazy. Vďaka svojim odborným vedomostiam okamžite zapol jeho „profesijný inštinkt“. Zranenie rýchlo vyhodnotil a usúdil, že palicu z tela v žiadnom prípade nesmie vytiahnuť, aby nespôsobil masívne vnútorné krvácanie. Zároveň vedel, že v danom teréne a výške by čakali na helikoptéru príliš dlho.
Rozhodol sa preto pre neuveriteľný hrdinský výkon – s ostrým kovom zapichnutým v tele sa otočil a pobral sa na 16 kilometrov dlhú cestu späť do údolia.
Cesta dole bola doslova živým peklom. Zranený muž musel s presnosťou milimetra prechádzať cez masívne balvany, nebezpečné snehové polia a nekonečné serpentíny. Akýkoľvek ďalší pád alebo nesprávny pohyb mohol znamenať okamžitú smrť. Po vyše šesťhodinovom nadľudskom pochode, kedy ho priatelia neustále strážili spredu aj zozadu, celá skupina konečne dorazila na začiatok turistického chodníka, odkiaľ ho záchranka odviezla priamo na operačnú sálu.
Lekárom v nemocnici sa nebezpečný predmet z jeho tela podarilo úspešne vybrať bez trvalých následkov. David sa v súčasnosti zotavuje v domácej starostlivosti a neskrýva obrovskú vďačnosť voči svojim priateľom, bez ktorých by to podľa vlastných slov nikdy nezvládol.