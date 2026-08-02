Pomstychtivý dovolenkár vymyslel odplatu za obsadzovanie ležadiel: Po TOMTO si už na uterák tak ľahlo nelahnete ani vy

BRATISLAVA - Keď sa dovolenka zmení o krvilačnú vojnu o lehátka, v ktorej neplatia žiadne pravidlá.... Poznáme to asi všetci - na každej dovolenke sa nádju ľudia, ktorí si radi privstanú iba preto, aby si vopred "obsadili" ležadlá tým, že na ne hodia svoje uteráky. Jednému z dovolenkárov s nimi však došla trpezlivosť a vymyslel skutočne krutú odplatu.
Rozhnevaný hosť hotela na španielskej Malorke použil špeciálny prášok spôsobujúci nepríjemné svrbenie, aby dal lekciu tým, ktorí si pravidelne rezervujú najlepšie miesta pri bazéne.
Brita dožrala skupina tých istých hostí, ktorí si každé ráno pred raňajkami zabrali tie najlepšie ležadlá a potom sa na niekoľko hodín vrátili do svojich izieb. Toto robili pravidelne niekoľko dní. Muž mal pocit, že takéto správanie je voči iným dovolenkárom nespravodlivé a rozhodol sa konať.
Na jeden z uterákov nasypal prášok, ktorý vyvoláva pocit svrbenia a čakal. Keď si neskôr majiteľ uteráku naň ľahol, efekt sa dostavil takmer okamžite. „Asi po minúte si začal škriabať nohy. O pár minút neskôr skočil do bazéna. Keď sa neskôr osušil uterákom, svrbenie sa zhoršilo,“ uviedol pomstychtivý Brit. Upozornil na to poľský web Onet.
Incident, ktorým sa pochválil na internete, vyvolal vlnu zmiešaných reakcií. Zatiaľ čo jedným prišli jeho kroky vtipné. iní poukázali na to, že takéto činy môžu byť nebezpečné. Látky, ktoré spôsobujú podráždenie pokožky, môžu spôsobiť alergické reakcie a ich použitie na nič netušiacich osobách možno len ťažko považovať za neškodný žart.