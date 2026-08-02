Nenásytný chrobák desí farmárov: Ničí vinice aj sady, na niektorých miestach zlikvidoval celú úrodu!

RÍM - Dúhovo zelené chrobáky s ligotavými krovkami, ktorých pôvodnou domovinou je Japonsko, predstavujú v Taliansku čoraz väčšiu hrozbu. Roja sa v sadoch a vo viniciach a zanechávajú za sebou listy s vyhryzenými mriežkami. Rastliny tým oslabujú a znižujú úrodu, napísala agentúra AP.
V Európe sa objavil pred vyše desiatimi rokmi
Chrústovec japonský (Popillia japonica) je známym škodcom v Spojených štátoch, kam sa dostal už pred viac než storočím a kde je známy ako „japonský chrobák“. Na európskom kontinente je však relatívnym nováčikom. Prvýkrát ho zaznamenali v roku 2014 v blízkosti milánskeho letiska Malpensa. V Taliansku už zaplavil severné regióny Lombardsko, Piemont a Valle d’Aosta, kde sa vlani objavil v terasovitých viniciach nad mestečkom Donnas.
„Sledujeme, ako sa chrústovec japonský postupne šíri z terasy na terasu naprieč našimi historickými vinicami,“ povedal agentúre AP vinár Luciano Zoppo Ronzero, ktorý na terasovitých viniciach pestuje vinič odrody Nebbiolo. „Teraz sa dostal približne na desiatu terasu a už tam vidíme nálety chrobákov. Znamená to, že sa živia rastlinami a postupne sa presúvajú vyššie do hôr,“ dodal.
Nemá prirodzených nepriateľov
Keďže tento japonský chrobák nemá prirodzených predátorov a živí sa viac než 300 druhmi rastlín a stromov, zaradili ho na zoznam prioritných škodcov Európskej únie. To znamená, že je potrebné vyvíjať úsilie na obmedzenie jeho výskytu a likvidovať ho na miestach, kde sa už stihol rozšíriť.
Chrobák sa už pevne usadil v Taliansku, Švajčiarsku a Nemecku, kde sa pozornosť sústreďuje na kontrolu a obmedzovanie jeho šírenia. Veľkosť populácií vo Francúzsku a Španielsku však stále dáva nádej na jeho úplné vyhubenie, uviedla entomologička Daniela Lupiová z Milánskej univerzity.
Chrobáky cestujú vlakmi, autami aj lietadlami
Chrústovec japonský je nenásytný a pri hľadaní potravy sa pohybuje vo veľkých rojoch. Dospelé chrobáky sa premiestňujú aj vlakmi, autami a lietadlami. Počas letných mesiacov sa intenzívne kŕmia a následne sa pária. Ich larvy sa živia koreňmi tráv, kým nedospejú, a celý cyklus sa potom opakuje.
Poľnohospodárska organizácia Coldiretti upozorňuje, že škodca predstavuje veľkú hrozbu pre poľnohospodárstvo, pretože sa šíri údolím rieky Pád, ktoré je talianskou obilnicou. Doterajšie škody sa však dajú len ťažko vyčísliť. Chrobák vyžiera mäkké časti listov, čím rastlinu oslabuje a znižuje jej výnos, hoci zdravú rastlinu nemusí priamo zahubiť.
Na niektorých miestach zničil celú úrodu
„V niektorých oblastiach chrobák zničil úrodu,“ uviedol Lorenzo Bazzana, vedúci ekonomického oddelenia organizácie Coldiretti. Larvy, označované aj ako pandravy, sa živia koreňmi tráv, čím poškodzujú trávniky, golfové ihriská aj športoviská. Zoppo Ronzero sa obáva o svoje historické terasovité vinice vytesané do horského svahu a spevnené stáročnými kamennými múrmi, ako aj o samotnú úrodu.
Keď chrobáky obžerú listy viniča, vystavia hrozno priamemu slnku a zároveň výrazne znížia schopnosť rastlín vykonávať fotosyntézu. „Desí ma predstava, že hrozno napokon nedozreje. Ak sa tak stane, domov si neprinesieme skvelú úrodu, v akú sme dúfali, ale niečo nepoužiteľné,“ povedal Ronzero.
Nádej predstavuje likvidácia lariev
Podľa Bazzanu predstavuje najväčšiu nádej na vyhubenie škodcu útok na jeho larvy. Chrobáky nedávno zaznamenali v blízkosti letiska Valerio Catullo vo Verone a odborníci v okolí testujú nasadenie mikroskopického parazita, ktorý by larvy napádal.
Vo veľkom sa používajú aj feromónové pasce. Vinári v Donnase sa spoliehajú na ošetrenie pesticídmi, hoci ich účinok je len krátkodobý a na strmom teréne ide o mimoriadne prácnu metódu.
Ľuďom neškodí, úrodu však výrazne znižuje
„Ak proti nim nezakročíme, populácia chrústovca japonského bude ďalej rásť, čo spôsobí vážne poškodenie ovocných stromov, tráv a okrasných rastlín,“ uviedla entomologička Lupiová.
„Pre ľudí nepredstavujú žiadny problém, pretože tieto chrobáky nie sú nebezpečné. Veľmi výrazne však znižujú pestovateľské výnosy,“ dodala.