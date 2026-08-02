Maďarsko je v pozore: Pred extrémnymi horúčavami zvolali stretnutie s premiérom

BUDAPEŠŤ - Predsedníčka maďarského parlamentu dočasne vykonávajúca právomoci prezidenta Ágnes Forsthofferová zvolala na pondelok do sídla hlavy štátu v Sándorovom paláci stretnutie parlamentných frakcií s premiérom Péterom Magyarom k opatreniam vlády v súvislosti s nadchádzajúcim extrémnym teplotám v krajine. Informuje o tom server economx.hu.
„Ako predsedníčka Národného zhromaždenia, ktorá dočasne vykonáva povinnosti a právomoci hlavy štátu, som požiadala premiéra o zajtrajší osobný brífing o situácii spôsobenej extrémnymi horúčavami a o tom, ako ju vláda zvláda,“ oznámila v nedeľu Forsthofferová s poznámkou, že mimoriadna dvojdňová schôdza parlamentu sa v pondelok a v utorok neuskutoční. K stretnutiu v Sándorovm paláci poznamenala, že považuje za nevyhnutné, aby lídri parlamentných frakcií mohli získavať informácie z prvej ruky a klásť otázky priamo premiérovi Magyarovi.
Premiér v noci na nedeľu na sociálnych sieťach oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Paks. V prevádzke tak zostáva už len jeden, aj to len na polovičný výkon. Magyar avizoval, že zrejme v pondelok bude Paks odstavený úplne, a že prichádza päť kritických dní s obmedzením kapacít dodávok energie a mimoriadnymi horúčavami.
Forsthofferová na Facebooku v súvislosti s nadchádzajúcimi kritickými dňami vyzvala obyvateľstvo, aby „týmto obdobím, ktoré je skúškou pre celú krajinu, prešlo zodpovedne, disciplinovane a s ohľaduplnosťou voči druhému“. Podľa jej slov by tiež veľmi pomohlo, keby ľudia odložili umývanie áut, vysávanie, stlmili klimatizáciu a nepoužívali sušičky.