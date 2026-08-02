Ružové pierka a kožené nohavičky na pódiu a potom šok: Frajerka Roberta Pattinsona priznala šialenú vec!

CHICAGO - Suki Waterhouse opäť potvrdila, že patrí medzi najvýraznejšie módne ikony súčasnosti. Na piatkovom vystúpení na festivale Lollapalooza v Chicagu pritiahla všetky pohľady outfitom, ktorý bol rovnako odvážny ako nezabudnuteľný. A keď o pár hodín neskôr priznala, že nikdy nevidela filmy Twilight, internet doslova vybuchol.
Britská speváčka a herečka Suki Waterhouse stavila na extravagantný rockový styling. Na pódium vyšla v čiernych kožených nohavičkách s nízkym pásom, pod ktorými mala ružové sieťované pančuchy a ďalšiu vrstvu pastelovej spodnej bielizne. Celému outfitu však kraľoval krátky levanduľovo-ružový kabát z pierok s priesvitnými rukávmi a dlhou flitrovanou vlečkou, ktorá sa za ňou vlnila pri každom pohybe.
Vzhľad doplnila vysokými ružovými šnurovacími čižmami, bielymi slnečnými okuliarmi Versace a výraznými šperkami. Na pódiu pôsobila ako rocková diva. Za chrbtom mala obrovské disco srdce prestrelené šípmi a pierkový kabát sa vo svetlách reflektorov menil na doslova žiariacu ružovú vlnu. Fanúšikovia sa okamžite zhodli – tento outfit patril medzi najvýraznejšie módne momenty celého festivalu.
A teraz to najväčšie prekvapenie... Len čo utíchli ovácie po jej vystúpení, prišlo priznanie, ktoré pobavilo celý internet. Hoci je už od roku 2018 partnerkou Roberta Pattinsona, s ktorým má dcéru, Suki priznala, že nikdy nevidela ani jeden film zo ságy Twilight. Keď sa jej v podcaste In Your Dreams with Owen Thiele spýtali, či je „Team Edward“ alebo „Team Jacob“, odpoveď zaskočila aj moderátora. „Nikdy som to nevidela. Raz si to pozriem, ale nechcem to pozerať sama. Chcem pri tom komentár. Buď s Robertom, alebo s Owenom,“ priznala so smiechom. Dodala však, že ak si má vybrať tím, tak je, samozrejme, Team Edward.
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