Toto dievčatko malo pózovanie v krvi! Z detskej izby zamierila až medzi kráľovné krásy

BRATISLAVA – Sebavedomý postoj, úsmev a póza pred fotoaparátom. Dievčatko na fotografii možno ešte netušilo, kam ju život zavedie, no dnes patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu.
Jej cesta k popularite sa začala vo svete krásy. Už ako mladá sa venovala modelingu a v roku 2009 sa prihlásila do prestížnej súťaže krásy. V konkurencii ďalších dievčat uspela a získala titul I. Vicemiss Slovensko. Neskôr reprezentovala našu krajinu aj na medzinárodnej súťaži krásy v Číne.
Po úspechu v modelingu sa postupne presunula aj pred televízne kamery, konkrétne do televízie na Kolibe. Diváci si ju obľúbili ako moderátorku šoubizového magazínu, kde prináša rozhovory so známymi osobnosťami a nahliada do sveta slovenského šoubiznisu. Hoci ju mnohí poznajú najmä ako krásku z tituliek a televíznej obrazovky, jej život sa časom zmenil najmä vďaka rodine. Po boku svojho dlhoročného partnera našla stabilné zázemie a dnes sú rodičmi dvoch detí – syna Robka a dcéry Elizy.
Po narodení detí sa síce stiahla z televíznych obrazoviek a svoj čas venovala najmä rodine, ale už dva roky je späť. Na sociálnych sieťach zostáva taktiež aktívna a so svojimi fanúšikmi zdieľa momenty zo súkromia aj pracovného života. Pri pohľade na fotografiu z detstva sa zdá, že prirodzený šarm a sebavedomie jej nechýbali ani v mladom veku. Z malého dievčatka vyrástla žena, ktorá sa roky pohybuje pred objektívmi fotografov aj televíznymi kamerami.