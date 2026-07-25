Heidi Klum na pláži absolútne nerieši: Načo podprsenka, keď obrie prsia zakryje vrecko čipsov?!

TROPY – Luxusné dovolenky, tyrkysové more a odvážne fotografie sú pre Heidi Klum už takmer tradíciou. Tentoraz však fanúšikov nezaujali len slnkom zaliate zábery z pláže, ale aj nečakaná kombinácia, ktorú si supermodelka dopriala – balíček čipsov, pokoj pri mori a jediného spoločníka, svojho malého bieleho psíka Fritza.
Na videu zverejnenom na Instagrame pôsobí Heidi Klum úplne bezstarostne. Oddychuje hore bez na pláži pod širokým slameným klobúkom, vychutnáva si chrumkavé čipsy zo špeciálnej edície, ktorá nesie jej meno, a užíva si zvuk mora. Pri nej spokojne leží jej štvornohý miláčik Fritz, ktorý ju sprevádza aj v ďalších záberoch z dovolenky.
Modelka sa neskôr objaví aj vo vode, kde svojho psíka drží v náručí a s úsmevom sa brodí v priezračnom mori. Celý príspevok pôsobí spontánne a uvoľnene – bez okázalých póz či luxusných rekvizít. K videu pridala krátky, hravý popis: „Glazovaná šunka na pláži.“ Fanúšikovia okamžite zaplavili komentáre komplimentmi. Jedni obdivovali jej výbornú formu, ďalší ocenili, že ani počas dovolenky nestráca zmysel pre humor. Nechýbali ani reakcie na roztomilého psíka Fritza, ktorý sa v posledných mesiacoch stal častým hosťom na jej sociálnych sieťach.
Heidi Klum sa pritom nikdy netajila tým, že počas oddychu pri mori sa cíti najlepšie čo najprirodzenejšie. V minulosti vysvetlila, že vyrastala v Nemecku, kde bol uvoľnený prístup k opaľovaniu bežnou súčasťou života, a preto sa na pláži cíti slobodne a komfortne. Zdá sa, že na vytvorenie virálneho príspevku tentoraz nepotrebovala luxusnú jachtu ani hviezdnu spoločnosť. Stačilo jej slnko, azúrové more, obľúbené čipsy a verný štvornohý kamarát. A presne táto jednoduchá letná pohoda si získala tisíce fanúšikov po celom svete.
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