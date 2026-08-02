Výbuch v Moskve spôsobila bomba: Medzi obeťami je žena, ktorá ju vraj priniesla FOTO

MOSKVA - Výbuch, ku ktorému došlo v sobotu večer v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho po domácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský Národný protiteroristický výbor (NAK), uviedla agentúra DPA.
Pri výbuchu prišli o život traja ľudia vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. NAK spresnil, že okrem spomínanej neznámej ženy prišiel o život aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý sa snažil zabrániť konaniu predpokladanej útočníčky, a jeden z hostí reštaurácie. Zatiaľ nie je jasné, či pokus o útok má politický motív. Spočiatku sa špekulovalo o možnom výbuchu plynu.
Okolie miesta incidentu polícia uzavrela. Podľa telegramového kanálu Baza explózia nastala v reštaurácii Balzi Rossi, ktorá sa nachádza na Kudrinskom námestí na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry. Baza tvrdí, že celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 je v kritickom stave.
Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Charakter akcie nie je oficiálne známy; niektoré telegramové kanály uvádzajú, že išlo o svadbu približne pre 50 hostí, iné tvrdia, že sa tam oslavovali „narodeniny generála“ ruských ozbrojených síl.
Šéfkuchár reštaurácie Balzi Rossi, Carmine Alfieri, sa prostredníctvom platformy Instagram poďakoval ľuďom za ich podporu po výbuchu. Alfieri doplnil, že personál je v bezpečí. To, čo sa v reštaurácii stalo, označil za „menší problém pri vchode do reštaurácie.“ Neskôr však tento príspevok zo sociálnej siete zmizol. Moskovský dopravný úrad v reakcii na výbuch v reštaurácii oznámil, že plánovaný Nočný cyklistický festival na Sadovom okruhu sa z „nepredvídaných dôvodov“ presúva na iný termín.
V Moskve sa už odohralo niekoľko teroristických útokov
Agentúra AFP pripomenula, že v Moskve sa v minulosti odohralo niekoľko teroristických útokov. Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 sa ukrajinská tajná služba prihlásila alebo bola obvinená z niekoľkých atentátov alebo pokusov o atentát na ruských vojenských dôstojníkov a verejne známych osobností podporujúcich tento vojnový konflikt. Rusko tak obvinilo Ukrajinu zo zabitia vysokopostaveného generála Jaroslava Moskalika, ktorý zahynul pri výbuchu bomby nastraženej v aute v apríli 2025.
V auguste 2022 zahynula pri Moskve nacionalistka Daria Duginová, dcéra ruského ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Bombu pripevnenú k jej autu odpálili, keď bola vo vozidle. Mnohí analytici sa domnievajú, že pôvodným cieľom bol jej otec. V apríli 2023 prišiel o život prokremeľský vojenský bloger Vladlen Tatarskij, vlastným menom Maxim Fomin. V kaviarni v Petrohrade explodovala soška, ktorú mu odovzdala jedna z účastníkov stretnutia s obdivovateľmi.
V decembri 2024 zabila bomba pripevnená na skútri pred bytovým domom v Moskve generála Igora Kirillova, veliteľa jednotky ruskej armády zodpovednej za chemické zbrane, a jeho asistenta. Prokremeľský spisovateľ a nacionalista Zachar Prilepin utrpel vážne zranenia pri výbuchu auta v máji 2023 neďaleko mesta Nižnij Novgorod. Pri explózii zahynula ďalšia osoba.