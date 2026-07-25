Rodinná dovolenka sa zmenila na horor: Dievčatko (†4) sa utopilo v hotelovom bazéne, polícia vyšetruje aj otca

RÍM - Z vysnívanej dovolenky pri Jadranskom mori sa stala nepredstaviteľná tragédia. Len deň pred návratom domov prišla rakúska rodina o štvorročnú dcérku, ktorá sa utopila v hotelovom bazéne. Talianska polícia teraz preveruje okolnosti nešťastia aj možné pochybenia otca a vedenia hotela.
Rodinná dovolenka v talianskom letovisku Milano Marittima sa skončila tragicky. Ako informoval portál OE24, štvorročné dievčatko z Rakúska sa utopilo v hotelovom bazéne len niekoľko hodín pred plánovaným odchodom domov. Napriek okamžitej resuscitácii sa jej život zachrániť nepodarilo.
Podľa dostupných informácií bola rodina po obede v hotelovej reštaurácii. Dievčatko požiadalo otca, či sa môže ísť hrať do detského kútika, ktorý sa nachádzal na druhej strane jedálne. Muž súhlasil, no netušil, že jeho dcéra z miestnosti odíde.
Dievčatko sa dostalo z hotela v sprievode dospelých
Bezpečnostné kamery zachytili, ako sa dvakrát pokúsila prejsť automatickými dverami. Senzory ju pre jej nízku výšku nezaregistrovali, preto sa napokon dostala von spolu so skupinou dospelých.
Telíčko dievčatka našli až dvaja mladíci, teraz vyšetrujú otca
Dievčatko následne prišlo k hotelovému bazénu, ktorý bol po obede na dve hodiny zatvorený. V areáli sa nikto nenachádzal, a tak si nik nevšimol, že vošlo do vody a začalo sa topiť. Objavili ju až dvaja mladíci, ktorí išli náhodou okolo a vytiahli ju z bazéna.
Na miesto okamžite privolali záchranárov. O život dievčatka bojoval aj lekár, ktorý bol v tom čase ubytovaný v rovnakom hoteli. Dieťa však podľa dostupných informácií strávilo pod vodou približne osem minút a napriek dlhému úsiliu záchranárov zomrelo.
Tragédia má aj právnu dohru. Talianska polícia začala vyšetrovanie voči otcovi pre podozrenie zo zanedbania starostlivosti o dieťa. Pod drobnohľadom vyšetrovateľov sa podľa RAI News ocitlo aj vedenie hotela, ktoré preverujú v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami v areáli bazéna.