Tragikomický muž na letisku v Prahe: Pred odletom neprešiel kontrolou a opustil sa, som TERORISTA!

PRAHA - Pred príchodom na letisko treba v rámci bezpečnosti myslieť na niekoľko zásad. Predovšetkým na také miesto, akým je letiskový terminál a kontrola pred odletom nepatrí panika a nemiestne žarty. Pochopil to aj muž, ktorý sa chystal do Istanbulu aj s rodinou, no nikam nešli. Muž si "nevinne" zažartoval a rozhodne sa to nestretlo s ohlasom u ochranky.
Na prípad na svojom webe upozornila Polícia Českej republiky. "K incidentu došlo na Termináli 1 Letiska Václava Havla v Prahe. Muž smerujúci do tureckého Istanbulu neprešiel plynule bezpečnostnou kontrolou po tom, čo u neho pracovníci odhalili powerbanku nespĺňajúcu povolené limity pre leteckú prepravu," uviedla polícia počiatočný problém, z ktorého vykvitol ešte väčší.
Som terorista, prehlásil
"Na upozornenie personálu muž zareagoval podráždene av reakcii na situáciu neuvážene vyhlásil, že je terorista," doplnili. Malo ísť o obyčajný pokus o žart. V tejto chvíli sa však viac ako nehodil a bezpečnostné protokoly reagujú okamžite. Na miesto bola privolaná hliadka cudzineckej polície z miestneho inšpektorátu a následne aj pyrotechnici.
Muž si pochoval celú rodinnú dovolenku
"Pyrotechnici vykonali dôkladnú prehliadku muža aj jeho osobnej batožiny s negatívnym výsledkom. Medzitým bola o situácii informovaná letecká spoločnosť, ktorá sa na základe bezpečnostného rizika rozhodla cestujúceho okamžite vylúčiť z prepravy. Vzhľadom na to, že muž cestoval so svojimi dvoma maloletými deťmi, znamenal tento skrat okamžitý koniec plánovanej dovolenky pre celú rodinu. Muž tak aj s deťmi za sprievodu policajtov pokojne opustil priestor letiska," spomenula polícia.
Aj týmto prípadom polícia dôrazne varuje budúcich cestujúcich. "Slová ako bomba , terorista , výbušnina alebo zbraň v priestoroch letiska automaticky spúšťajú bezpečnostné postupy. Policajti ani letisková bezpečnostná služba nemôžu a nesmú vyhodnocovať, či ide o nadsadenie, frustráciu či vtip. Akékoľvek podobné vyhlásenie vedie k zásahu pyrotechnikov, oneskoreniu a spravidla k okamžitému zrušeniu dovolenky na náklady cestujúceho," odkázali policajti Českej republiky.