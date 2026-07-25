Sobota25. júl 2026, meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana, Aneta

Peter (49) začal na dovolenke vracať obrovské množstvo krvi: Nastalo PEKLO! Podľa lekárov už mal byť MŔTVY

Peter Beetham Zobraziť galériu (3)
Peter Beetham (Zdroj: Facebook/Pete Beetham)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

WINSDORF - To mala byť vysnívaná dovolenka po troch rokoch náročnej liečby rakoviny. Namiesto oddychu na španielskom ostrove Gran Canaria však 49-ročný Peter Beetham bojoval o holý život. Pri hotelovom bazéne náhle začal vracať veľké množstvo krvi a skončil v nemocnici. Lekári spočiatku usúdili, že ide o úpal. Skutočná príčina bola oveľa vážnejšia.

Peter Beetham z anglického grófstva Cheshire sa rozhodol osláviť úspešné ukončenie trojročnej chemoterapie a poradenie rakoviny týždňovým pobytom na Gran Canarii. Spolu s partnerkou Charlene Hickmanovou a priateľom odcestovali na ostrov 13. marca s cieľom konečne si oddýchnuť po náročnom období.

Len dva dni po príchode sa však jeho zdravotný stav dramaticky zhoršil. Počas oddychu pri bazéne náhle začal vracať veľké množstvo krvi a skolaboval, opisujú noviny Mirror. Okamžite ho previezli do nemocnice, kde mu podľa jeho slov oznámili, že dostal úpal a poslali ho späť do hotela.

Peter Beetham s partnerkou Charlene
Zobraziť galériu (3)
Peter Beetham s partnerkou Charlene  (Zdroj: Facebook/Pete Beetham)

Nasledujúci deň sa jeho stav ešte viac zhoršil. Peter začal neustále krvácať aj pri návšteve toalety, a preto sa rozhodol okamžite ukončiť dovolenku. Kúpil si letenku späť do Veľkej Británie a po pristátí zamieril priamo do nemocnice v Manchestri. Tam lekári odhalili skutočnú príčinu jeho problémov. Vyšetrenia ukázali rozsiahle vnútorné krvácanie spôsobené vredom, ktorý podľa Petra súvisel s operáciou, pri ktorej mu v auguste 2025 odstránili pankreas.

Smrti unikol len o vlások

Lekári museli Peterovi podať sedem transfúzií krvi a vykonať menší chirurgický zákrok. Muž priznáva, že len o vlások unikol smrti. „Dostal som sedem krvných transfúzií a malú operáciu. Teraz sa už zotavujem. Bolo to strašné, mám obrovské šťastie, že žijem. Povedali mi, že som mal byť mŕtvy už pri bazéne. Dokonca aj let späť ma mohol zabiť. Nechápali, ako som vôbec mohol prežiť,“ opísal.

Lekári mali problém nájsť zdroj krvácania. Až štvrté endoskopické vyšetrenie odhalilo prasknutý vred. „Prvé tri vyšetrenia nič neukázali. Až pri štvrtom našli vred. Na šesť hodín ma pustili domov, ale opäť som začal vracať krv, takže som sa musel vrátiť do nemocnice,“ povedal.

Peter Beetham
Zobraziť galériu (3)
Peter Beetham  (Zdroj: Facebook/Pete Beetham)

Peter spomína, že už na dovolenke sa necítil dobre a obával sa, že zomrie. „Necítili sme sa tam bezpečne, keď zo mňa neustále tiekla krv. Doslova som prišiel o všetku krv v tele. Som neuveriteľne šťastný, že som prežil. Dovolenka bola úplne zničená. Keď som začal zvracať krv, úplne som zbledol, pery som mal biele ako stena. Myslel som si, že zomriem pri bazéne,“ uviedol.

Otca dvoch detí teraz čaká ďalšia transfúzia železa a kontrolné vyšetrenia, ktoré majú potvrdiť, že sa vred správne hojí. Napriek tomu, že sa jeho zdravotný stav postupne zlepšuje, nepríjemný zážitok naňho zanechal hlboké následky.

„Vedel som, že to nie je úpal. Na ostrove som bol len dva dni, ani som sa príliš nezdržiaval na slnku a pil som dosť vody. Našťastie sa nič nestalo počas letu. Po tom všetkom sa však bojím plánovať akúkoľvek ďalšiu dovolenku,“ dodal.

Viac o téme: DovolenkaVredGran CanariaPeter Beetham
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hrôza v Chorvátsku: Češku
Hrôza v Chorvátsku: Češku počas dovolenky zasiahol blesk
Zahraničné
Šok na dovolenke v
Šok na dovolenke v Bulharsku: Turistka si objednala kávu! Z jej ceny jej skoro oči vypadli
Zahraničné
Andrea šla na vytúženú
Andrea šla na vytúženú dovolenku k moru, TRPKÉ sklamanie po príchode: Nedá sa tam kúpať, sťažuje sa!
Zahraničné
Škandál v obľúbenej destinácii:
Škandál v obľúbenej destinácii: Desiatky turistov sa otrávili v luxusnom hoteli!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Korunovačný sprievod Márie Terézie
Korunovačný sprievod Márie Terézie
Správy
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Prominenti
Tréner Martino Volpini a tímová manažérka Karin Palgutová pred štartom prípravy
Tréner Martino Volpini a tímová manažérka Karin Palgutová pred štartom prípravy
Volejbal

Domáce správy

FOTO COMEBACK, na ktorý čakali
COMEBACK, na ktorý čakali takmer všetci: Airbus ohlásil POZITÍVNE správy po FIASKU!
Domáce
FOTO Veľká kontrola v Michalovciach:
Veľká kontrola v Michalovciach: Jeden vodič putoval do cely, druhý musel hneď strhávať fólie
Domáce
FOTO Meteorológovia varujú pred horúčavami:
Meteorológovia varujú pred horúčavami: Teploty prekročia 33 stupňov! Hrozí riziko pre zdravie
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v Tatrách: Vyslali aj vrtuľník, zomrel iba 21-ročný mladík! Mrazivé detaily nešťastia
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v Tatrách: Vyslali aj vrtuľník, zomrel iba 21-ročný mladík! Mrazivé detaily nešťastia
Regióny

Zahraničné

Peter Beetham
Peter (49) začal na dovolenke vracať obrovské množstvo krvi: Nastalo PEKLO! Podľa lekárov už mal byť MŔTVY
Zahraničné
FOTO Obrovské plamene ničia Francúzsko
Obrovské plamene ničia Francúzsko a Španielsko: Evakuovali už 267-tisíc ľudí! Nasadiť museli armádu
Zahraničné
ŠOK v detskom tábore:
ŠOK v detskom tábore: Trinásť deti pojedlo halucinogénnu čokoládu, podľa svedkov vyzerali ako zombíci!
Zahraničné
FOTO POZOR na dovolenke v
POZOR na dovolenke v Taliansku! Ministerstvo pre požiare vydalo VÝSTRAHU: Hrozí uzatváranie ciest aj evakuácie
Zahraničné

Prominenti

Simone Biles
Obrovské obavy o olympijskú legendu: Opäť je v nemocnici, záhadné zdravotné problémy!
Zahraniční prominenti
Zuzana Strausz Plačková
Plačkovej nové záhradné kráľovstvo: Fúú, to muselo byť drahé!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Kavej 2,
Pravda o vzťahoch v našom šoubiznise: Kovalčiková odhalila, kto pri nej stojí v najťažších chvíľach!
Domáci prominenti
Nicole Kidman
Nicole Kidman načapaná s novým mužom ani nie rok po rozvode: Jej vyvolený nie je žiadny chudák!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci objavili molekulu, ktorá
Vedci objavili molekulu, ktorá môže zmeniť liečbu nespavosti: Zohráva kľúčovú úlohu pri zaspávaní
Zaujímavosti
10 rád pre zdravú
10 rád pre zdravú erekciu aj vo vyššom veku: Robte toto dnes, aby to bolo o pár rokov v poriadku
vysetrenie.sk
Chobotnica chytila potápačku za
Chobotnica chytila potápačku za ruku: VIDEO Zdalo sa, akoby ju chcela niekam zaviesť! Aj sa to stalo
Zaujímavosti
Za obyčajný živý plot
Za obyčajný živý plot môžete dostať pokutu vyše 1 000 eur: Majitelia domov robia túto chybu veľmi často
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia v lete
Slováci robia v lete stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?

Šport

V hlavnej úlohe elitný futbalista: Talianske Como zavádza revolučný zákaz kvôli ochrane mozgu
V hlavnej úlohe elitný futbalista: Talianske Como zavádza revolučný zákaz kvôli ochrane mozgu
Taliansko
Neskutočné, čo dokazuje! Emma Zapletalová znovu prepísala dejiny slovenského športu
Neskutočné, čo dokazuje! Emma Zapletalová znovu prepísala dejiny slovenského športu
Emma Zapletalová
FC Spartak Trnava – MFK Skalica: Online prenos z 1. kola Niké ligy
FC Spartak Trnava – MFK Skalica: Online prenos z 1. kola Niké ligy
Niké liga
FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos zo zápasu 1. kola Niké ligy
FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos zo zápasu 1. kola Niké ligy
Niké liga

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
O práci s humorom
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Rady a tipy
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Prvýkrát Rusi spojili Molnije a Gerberu do jednej MESH siete. Ukrajine tým pribudol nový problém na oblohe
Prvýkrát Rusi spojili Molnije a Gerberu do jednej MESH siete. Ukrajine tým pribudol nový problém na oblohe
Armádne technológie
Prečo majú nové notebooky dva USB-C porty na nabíjanie? Nie je to zbytočnosť, ako sa môže zdať
Prečo majú nové notebooky dva USB-C porty na nabíjanie? Nie je to zbytočnosť, ako sa môže zdať
Zariadenia
YouTube je navrhnutý tak, aby si z neho neodišiel: Tieto 3 nastavenia ti vrátia kontrolu nad časom
YouTube je navrhnutý tak, aby si z neho neodišiel: Tieto 3 nastavenia ti vrátia kontrolu nad časom
Návody
Airbus stavia elektrické „srdce“ budúcich lietadiel. Rozhodujúci test príde už v roku 2027
Airbus stavia elektrické „srdce“ budúcich lietadiel. Rozhodujúci test príde už v roku 2027
Technológie

TN LIVE

VIDEO: Úvodný gól nového ročníka bude ašpirovať na zásah mesiaca. Trenčín vstúpil do sezóny nádherou z voleja
VIDEO: Úvodný gól nového ročníka bude ašpirovať na zásah mesiaca. Trenčín vstúpil do sezóny nádherou z voleja
Nike-liga
Zuzana má 81 rokov. Na to, čo predviedla vo vzduchu, si trúfne len málokto
Zuzana má 81 rokov. Na to, čo predviedla vo vzduchu, si trúfne len málokto
Domáce
Žije v nej len 100 ľudí, no ročne priláka milióny zvedavcov. Obec prichádza s tvrdým opatrením
Žije v nej len 100 ľudí, no ročne priláka milióny zvedavcov. Obec prichádza s tvrdým opatrením
Zahraničné
Kaskáda zlyhaní. Expert opisuje, v čom košické letisko v prípade spiaceho muža v lietadle pochybilo
Kaskáda zlyhaní. Expert opisuje, v čom košické letisko v prípade spiaceho muža v lietadle pochybilo
Domáce

Bývanie

Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov

Pre kutilov

Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Po rozvode som sa zahľadel do mladšej: To, čo vedia dnešné 20-tničky (nielen) v posteli, ma prekvapilo
Partnerské vzťahy
Po rozvode som sa zahľadel do mladšej: To, čo vedia dnešné 20-tničky (nielen) v posteli, ma prekvapilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Peter Beetham
Zahraničné
Peter (49) začal na dovolenke vracať obrovské množstvo krvi: Nastalo PEKLO! Podľa lekárov už mal byť MŔTVY
COMEBACK, na ktorý čakali
Domáce
COMEBACK, na ktorý čakali takmer všetci: Airbus ohlásil POZITÍVNE správy po FIASKU!
ŠOK v detskom tábore:
Zahraničné
ŠOK v detskom tábore: Trinásť deti pojedlo halucinogénnu čokoládu, podľa svedkov vyzerali ako zombíci!
POZOR na dovolenke v
Zahraničné
POZOR na dovolenke v Taliansku! Ministerstvo pre požiare vydalo VÝSTRAHU: Hrozí uzatváranie ciest aj evakuácie

Ďalšie zo Zoznamu