Peter (49) začal na dovolenke vracať obrovské množstvo krvi: Nastalo PEKLO! Podľa lekárov už mal byť MŔTVY

WINSDORF - To mala byť vysnívaná dovolenka po troch rokoch náročnej liečby rakoviny. Namiesto oddychu na španielskom ostrove Gran Canaria však 49-ročný Peter Beetham bojoval o holý život. Pri hotelovom bazéne náhle začal vracať veľké množstvo krvi a skončil v nemocnici. Lekári spočiatku usúdili, že ide o úpal. Skutočná príčina bola oveľa vážnejšia.
Peter Beetham z anglického grófstva Cheshire sa rozhodol osláviť úspešné ukončenie trojročnej chemoterapie a poradenie rakoviny týždňovým pobytom na Gran Canarii. Spolu s partnerkou Charlene Hickmanovou a priateľom odcestovali na ostrov 13. marca s cieľom konečne si oddýchnuť po náročnom období.
Len dva dni po príchode sa však jeho zdravotný stav dramaticky zhoršil. Počas oddychu pri bazéne náhle začal vracať veľké množstvo krvi a skolaboval, opisujú noviny Mirror. Okamžite ho previezli do nemocnice, kde mu podľa jeho slov oznámili, že dostal úpal a poslali ho späť do hotela.
Nasledujúci deň sa jeho stav ešte viac zhoršil. Peter začal neustále krvácať aj pri návšteve toalety, a preto sa rozhodol okamžite ukončiť dovolenku. Kúpil si letenku späť do Veľkej Británie a po pristátí zamieril priamo do nemocnice v Manchestri. Tam lekári odhalili skutočnú príčinu jeho problémov. Vyšetrenia ukázali rozsiahle vnútorné krvácanie spôsobené vredom, ktorý podľa Petra súvisel s operáciou, pri ktorej mu v auguste 2025 odstránili pankreas.
Smrti unikol len o vlások
Lekári museli Peterovi podať sedem transfúzií krvi a vykonať menší chirurgický zákrok. Muž priznáva, že len o vlások unikol smrti. „Dostal som sedem krvných transfúzií a malú operáciu. Teraz sa už zotavujem. Bolo to strašné, mám obrovské šťastie, že žijem. Povedali mi, že som mal byť mŕtvy už pri bazéne. Dokonca aj let späť ma mohol zabiť. Nechápali, ako som vôbec mohol prežiť,“ opísal.
Lekári mali problém nájsť zdroj krvácania. Až štvrté endoskopické vyšetrenie odhalilo prasknutý vred. „Prvé tri vyšetrenia nič neukázali. Až pri štvrtom našli vred. Na šesť hodín ma pustili domov, ale opäť som začal vracať krv, takže som sa musel vrátiť do nemocnice,“ povedal.
Peter spomína, že už na dovolenke sa necítil dobre a obával sa, že zomrie. „Necítili sme sa tam bezpečne, keď zo mňa neustále tiekla krv. Doslova som prišiel o všetku krv v tele. Som neuveriteľne šťastný, že som prežil. Dovolenka bola úplne zničená. Keď som začal zvracať krv, úplne som zbledol, pery som mal biele ako stena. Myslel som si, že zomriem pri bazéne,“ uviedol.
Otca dvoch detí teraz čaká ďalšia transfúzia železa a kontrolné vyšetrenia, ktoré majú potvrdiť, že sa vred správne hojí. Napriek tomu, že sa jeho zdravotný stav postupne zlepšuje, nepríjemný zážitok naňho zanechal hlboké následky.
„Vedel som, že to nie je úpal. Na ostrove som bol len dva dni, ani som sa príliš nezdržiaval na slnku a pil som dosť vody. Našťastie sa nič nestalo počas letu. Po tom všetkom sa však bojím plánovať akúkoľvek ďalšiu dovolenku,“ dodal.