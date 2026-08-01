Vtipkári mali opäť čo robiť: Korčokov prešľap a drahé dovolenky za keš, z tohto pôjdete do kolien

Vtipkári si podali Korčoka a aj Matúša Šutaja Eštoka. (Zdroj: Facebook/Zomri, MH - Mocný humor)
BRATISLAVA - O tom, že politické remeslo je niekedy komplikovanou záležitosťou zistili tento týždeň už aj v opozičnom tábore, hoci aj koalícii sa toho na stole nakopilo pomerne dosť. Ani jedna z tém neušla memečkárom a vtipkárom, ktorí si z nich, ako obyčajne, opätovne vystrelili v početných kúskoch. Do reči zrejme nebude Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ani Ivanovi Korčokovi.
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/MH - Mocný humor)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/MH - Mocný humor)
(Zdroj: Facebook/MH - Mocný humor)
(Zdroj: Facebook/MH - Mocný humor)
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)