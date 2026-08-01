Záhradkári objavili nezvyčajný trik na bohatšiu úrodu paradajok: Stačí vám vec, ktorú máte v kúpeľni

LONDÝN – Ak vaše paradajky bohato kvitnú, no plodov je stále málo, problém nemusí byť v zalievaní ani hnojení. Záhradní odborníci odporúčajú jednoduchý trik s elektrickou zubnou kefkou. Jej vibrácie totiž napodobňujú spôsob, akým kvety opeľujú čmeliaky, a môžu pomôcť rastline vytvoriť viac plodov.
Elektrická zubná kefka nemusí byť užitočná iba v kúpeľni. Záhradkári ju začali využívať pri pestovaní paradajok, pričom jednoduchá metóda môže pomôcť najmä rastlinám pestovaným v skleníkoch či interiéri, kde nemajú dostatok prirodzených opeľovačov.
Ako informoval britský denník The Sun, trik spočíva v priložení zapnutej elektrickej zubnej kefky k stonke tesne za otvorenými kvetmi paradajky. Vibrácie uvoľnia peľ podobným spôsobom ako pri takzvanom vibračnom opeľovaní, ktoré v prírode zabezpečujú napríklad čmeliaky.
Paradajky sa dokážu opeliť samy
Kvety paradajok obsahujú samčie aj samičie reprodukčné orgány, a preto sú samoopelivé. To však neznamená, že nepotrebujú žiadnu pomoc. Peľ sa musí z prašníkov uvoľniť a dostať na bliznu. Vonku s tým pomáha vietor a opeľovače.
Niektoré druhy včiel a najmä čmeliaky využívajú takzvané buzz pollination, teda vibračné opeľovanie. Pri kvete rozkmitajú svaly používané na lietanie a vytvorené vibrácie pomáhajú uvoľniť peľ. Výskumy potvrdzujú, že tento spôsob opeľovania môže pri paradajkách zvýšiť úspešnosť tvorby plodov.
A práve tu prichádza na rad elektrická zubná kefka. Jej motorček vytvára vibrácie, ktoré môžu do určitej miery napodobniť čmeliaka.
Ako trik správne použiť?
Záhradnícky odborník Richard Barker odporúča počkať, kým sú kvety paradajok úplne otvorené. Následne treba elektrickú kefku zapnúť a jej zadnú časť jemne priložiť k stonke tesne za kvetom alebo súkvetím. Nie je potrebné dotýkať sa samotného kvetu štetinami.
Ideálny čas je približne na poludnie, keď býva peľ suchší a ľahšie sa uvoľňuje. Postup možno zopakovať každých niekoľko dní, keď sa na rastline objavia nové kvety.
Ak bolo opelenie úspešné, už po niekoľkých dňoch sa môžu začať objavovať drobné zelené plody. Dozrievanie paradajok potom podľa podmienok trvá približne tri až šesť týždňov.
Najviac pomôže paradajkám v skleníku
Odborníci upozorňujú, že nejde o trik, ktorý by musel používať každý pestovateľ. Najväčší význam má pri paradajkách pestovaných v interiéri, skleníkoch alebo na chránených miestach, kde je menej vetra a opeľujúceho hmyzu. Vonkajšie rastliny majú spravidla dostatok prirodzenej pomoci.
Zubná kefka navyše nie je náhradou za správnu starostlivosť. Pre bohatú úrodu potrebujú paradajky dostatok slnečného svetla, pravidelnú zálievku, vhodnú výživu a dostatočný priestor. Mechanické opeľovanie môže pomôcť, no samo osebe nedokáže zachrániť rastlinu, ktorá nemá vhodné podmienky na rast.
Ak však rastlina vyzerá zdravo, bohato kvitne a napriek tomu vytvára málo paradajok, nezvyčajný trik s elektrickou zubnou kefkou môže stáť za vyskúšanie. Za jeho fungovaním totiž nie je iba internetový trend, ale reálny biologický mechanizmus opeľovania paradajok.