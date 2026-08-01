Nemusí streliť gól, aby ovládol internet! Ronaldo so synom ukázali svaly: Chcú odpútať pozornosť od svadby?

PORTUGALSKO - Cristiano Ronaldo opäť dokázal, že na to, aby ovládol internet, nepotrebuje streliť gól. Futbalová megahviezda zverejnila na Instagrame spoločné fotografie so svojím synom Cristianom Juniorom, na ktorých obaja pózujú bez trička a ukazujú vypracované postavy. To, čo však fanúšikov dostalo ešte viac než samotné zábery, bol stručný odkaz pod príspevkom: „Zatiaľ nie.“
Na fotografiách je vidieť, že 16-ročný Cristiano Junior je čoraz viac podobný svojmu slávnemu otcovi. Obaja pózujú vedľa seba počas letnej dovolenky, napínajú svaly a rozdiel medzi nimi je každým rokom menší. Fanúšikovia okamžite zaplavili komentáre poznámkami, že Junior čoskoro svojho otca fyzicky dobehne. Ronaldo na to zareagoval s typickým humorom a napísal len dve slová: „Zatiaľ nie“.
Väčšina médií aj fanúšikov tento odkaz interpretuje ako žartovnú reakciu na synov rast a fyzickú premenu. Lenže fotografie prišli v čase, keď sa internetom šíria správy o úplne inej udalosti. Už niekoľko dní kolujú špekulácie, že Ronaldo a jeho snúbenica Georgina Rodríguez by sa mali zosobášiť práve tento víkend v Portugalsku. Objavili sa dokonca údajné pozvánky aj konkrétne miesto obradu, čo okamžite rozpútalo obrovský mediálny ošiaľ.
Hoci sa fanúšikovia už tešili na svadobné fotografie, dôveryhodné médiá tieto správy medzičasom vyvrátili. Podľa potvrdených informácií sa svadba tento víkend konať nebude a virálne tvrdenia o tajnom obrade nie sú pravdivé. Pár zatiaľ neoznámil žiadny oficiálny dátum svadby. To však neznamená, že svadba nie je na programe dňa. Ronaldo a Georgina sú zasnúbení od minulého roka a futbalista sa v minulosti netajil tým, že sa chce oženiť. Kedy presne povedia svoje „áno“, však zostáva ich tajomstvom.
Namiesto svadobného stresu si dvojica momentálne užíva letné voľno na Malorke spolu s rodinou. Práve odtiaľ pochádzajú aj najnovšie fotografie Ronalda so synom, ktoré za pár hodín obleteli celý svet. A hoci sa svadobné zvony tento víkend zrejme nerozozvučia, jedno je isté – Cristiano Ronaldo opäť dokázal, že stačí jediný príspevok na Instagrame a celý internet má o čom hovoriť.
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