Tragédia na Sicílii: Po zrútení budovy našli druhú obeť, ďalší sú nezvestní

RÍM - Po zrútení obytnej budovy v sicílskom prístavnom meste Messina našli záchranári v sobotu telo druhej obete, ktorou je žena. Pod troskami zostávajú nezvestní ešte štyria ľudia, uviedol tamojší hasičský zbor. Informuje správa agentúry APA.
Traja ďalší ľudia utrpeli pri nešťastí zranenia, no podľa záchranárov nie sú v ohrození života. Príčinou tragického incidentu bol pravdepodobne výbuch plynovej fľaše. Telo prvej obete, 70-ročného muža, vytiahli z trosiek už v piatok. Jedna z jeho sestier je stále na zozname nezvestných. Na mieste zasahuje približne 70 záchranárov, ktorí pri pátraní po uviaznutých osobách využívajú aj cvičené psy a drony.
Explózia plynovej fľaše
Starosta Messiny Federico Basile potvrdil predpoklad, že za zrútením budovy stojí explózia plynovej fľaše. Mestská samospráva podľa neho okamžite aktivovala krízové centrum na koordináciu pomoci a podporu zasiahnutých obyvateľov. Podporu a pomoc mestu prisľúbil aj prezident autonómneho regiónu Sicília Renato Schifani, dodáva APA.