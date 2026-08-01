Naši hasiči sú na mieste: Vo Francúzsku začínajú bojovať s lesnými požiarmi

PARÍŽ - Slovenský modul pozemného hasenia v piatok bezpečne dorazil na miesto určenia vo Francúzsku. Po príchode hasiči vyložili techniku, pripravili materiál a zabezpečili všetko potrebné na začatie plnenia úloh, uviedol v sobotu v príspevku na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor SR.
Slovenskí hasiči v sobotu ráno absolvovali koordinačnú poradu s francúzskymi partnermi, počas ktorej sa oboznámili s aktuálnou situáciou, organizáciou nasadenia a ďalším postupom. Následne boli vyslaní k obci La Carreyre le Tempe, uvádza sa ďalej v príspevku. Francúzsko už celé týždne bojuje s lesnými požiarmi po sérii smrtiacich vĺn horúčav, ktoré vysušili korytá riek a vegetáciu. Vedci tieto extrémne prejavy počasia spájajú s klimatickými zmenami zapríčinenými človekom, pripomína agentúra AFP.
Nasadili tisíce hasičov
Do boja s ničivým živlom nasadili v krajine tisíce hasičov, ktorým pomáhajú lietadlá a vrtuľníky. Pomoc pri hasení poskytli Francúzsku aj viaceré štáty vrátane Slovenska.Do Francúzska do oblasti departementu Gironde v okolí Bordeaux vo štvrtok odcestovalo 20 slovenských hasičov. Odleteli aj s 19 kusmi techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.