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V Bikeparku Jasná spadol 14-ročný cyklista, krátko bol v bezvedomí

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(Zdroj: hzs.sk)
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TASR

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Horskí záchranári zasahovali v sobotu predpoludním v bikeparku horského strediska Jasná, kde spadol 14-ročný cyklista a po páde bol krátko v bezvedomí. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Chlapec spadol na trase Sport trail a utrpel mnohopočetné odreniny a pomliaždeniny. „Záchranári chlapca vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a transportovali ho k Domu HZS v Jasnej, kde si ho prevzala do starostlivosti privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.

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