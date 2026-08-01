V Bikeparku Jasná spadol 14-ročný cyklista, krátko bol v bezvedomí

(Zdroj: hzs.sk)
DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Horskí záchranári zasahovali v sobotu predpoludním v bikeparku horského strediska Jasná, kde spadol 14-ročný cyklista a po páde bol krátko v bezvedomí. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Chlapec spadol na trase Sport trail a utrpel mnohopočetné odreniny a pomliaždeniny. „Záchranári chlapca vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a transportovali ho k Domu HZS v Jasnej, kde si ho prevzala do starostlivosti privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížila zásah HZS.