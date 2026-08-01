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Havarijný stav nebolo možné ignorovať: Trebišovský nadjazd prejde zásadnou opravou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TREBIŠOV - Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje nadjazd na západnom okraji mesta Trebišov, ktorý je v havarijnom stave, a priľahlý úsek cesty prvej triedy I/79. Na zákazku za cenu zhruba 3,6 milióna eur, ktorá vzišla z verejného obstarávania, už uzavrela zmluvu s dodávateľom. „Začiatok stavebných prác zatiaľ nebol stanovený. Slovenská správa ciest bude o začiatku v predstihu informovať,“ uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Nadjazd vedie ponad železničnú trať a miestnu komunikáciu blízko čerpacej stanice. Päťpoľový most M6028 s dĺžkou 92 metrov postavili v roku 1989. Jeho stav ako havarijný vyhodnotili po hlavnej prehliadke už v roku 2022. „Cieľom rekonštrukcie tohto mostného objektu je odstránenie jeho nevyhovujúceho stavebno-technického stavu - je v havarijnom stave v stupni VII - a zlého technického stavu úseku priľahlej cesty. Rekonštrukciou sa odstráni lokálny zosuv krajnice za mostom vľavo, ktorý vznikol z dôvodu nedostatočného odvodnenia cesty, zlepší sa odvodnenie a zvýši sa bezpečnosť a komfort používateľov komunikácie,“ priblížila Lukáčová.

Stavebné úpravy zahŕňajú rekonštrukciu mosta - mostného zvršku a nosnej konštrukcie, vybudovanie nových opôr, zosilnenie úložných prahov podpier a rekonštrukciu stĺpov podpier. Pôjde zároveň o úpravu odvodnenia mosta a úseku cesty pred a za mostom s celkovou dĺžkou 1350 metrov. Vymenia aj bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie a opravia zosuv za mostom. Lehota výstavby je 360 dní, práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia. „Doprava bude premávať striedavo po jednej polovici mosta a bude riadená semaformi alebo regulovčíkmi,“ dodala hovorkyňa SSC.

Viac o téme: DopravaTrebišovSlovenská správa ciest
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