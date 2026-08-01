FOTO Detail tváre Dary Rolins po dva a pol roku: Plastika sa podarila! Vyzerá skvele

BRATISLAVA – Keď Dara Rolins pred časom priznala estetickú úpravu tváre, vyvolala poriadny rozruch. Zatiaľ čo jedni jej rozhodnutie podporovali, iní ju kritizovali a na jej vzhľad si neodpustili ostré poznámky. Aj po dlhšom čase sa niektorí neprajníci k téme neustále vracajú. Najnovšia fotografia však ukazuje jediné – Dara vyzerá fantasticky.
Speváčka sa pochválila záberom zblízka a jej fanúšikovia okamžite zaplavili komentáre komplimentmi. Detail tváre odhalil svieži vzhľad, žiarivý úsmev a prirodzený výraz, ktorý je pre Daru typický. Za zmenou jej vzhľadu stojí zákrok, ktorý Dara absolvovala u známeho talianskeho plastického chirurga Michela Pascaliho. Speváčka sa rozhodla pre operáciu viečok a facelift, teda omladenie tváre a krku. Hoci o svojom rozhodnutí hovorila otvorene, po zákroku si musela prejsť aj obdobím, keď sa na výsledok znášala vlna kritiky.
Sklamanie z faceliftu? Nečakané priznanie Dary Rolins: S výsledkom plastiky nie som spokojná!
Dara totiž priznala, že ani ona sama nebola zo začiatku úplne spokojná a vedela, že na konečný výsledok si bude musieť počkať. Na jeseň minulého roka v podcaste Socky s Leou otvorene povedala, že tvár ešte stále prechádza zmenami. „Aj ja s tým mám problém. Ešte to nie je ono a ani dlho nebude. Doktor povedal, že to trvá rok, možno aj dva, niekomu ešte dlhšie, každému si to sadá inak. Dajte pokoj a dajte mi trochu času,“ priznala úprimne.
A zdá sa, že čas naozaj urobil svoje. Hoci jej rozhodnutie podstúpiť zákrok sprevádzali rôznorodé reakcie, Dara si za svojím rozhodnutím stojí. Už v minulosti otvorene hovorila o tom, že chcela vyzerať oddýchnuto a cítiť sa dobre sama so sebou. Po približne dva a pol roku od zákroku sa podľa mnohých ukazuje výsledok, na ktorý čakala. Pod najnovšou fotografiou sa objavujú najmä pozitívne odkazy. „Nádherná Dara,“ píšu fanúšikovia. Ďalší ju označili jednoducho za „ikonu“.
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