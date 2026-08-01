Myslíte si, že by ste spoznali topiaceho sa človeka? Odborníci varujú

BRATISLAVA - Topenie je zväčša tiché a nenápadné. Pri vode treba dbať na prevenciu a dodržiavať viaceré zásady. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva SR a záchranná zdravotná služba ZaMED pri príležitosti sobotňajšieho Svetového dňa prevencie pred utopením.
„Topenie, ako ho poznáme z filmov, má s realitou len málo spoločného. Filmy ho často zobrazujú dramaticky - topiaci sa človek kričí o pomoc, máva rukami a popri tom zápasí s vlnami. V skutočnosti je topenie zväčša tiché a nenápadné. Topiaci sa človek zvyčajne nekričí o pomoc. Nemáva rukami. S hlavou v záklone a ústami na úrovni hladiny sa zmôže iba na lapanie po dychu. Práve preto môže zostať jeho boj o život nepovšimnutý. Stačí len 20 až 60 sekúnd na to, aby sa nad topiacim človekom uzavrela hladina,“ upozornil rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.
Volajte na linku 155
V prípade, že sa ľudia stanú svedkami topenia, ministerstvo na nich apelovalo, aby zavolali na linku 155. „Operátor vás bude navigovať,“ ozrejmilo. Zároveň im zdôraznilo, aby chránili najmä seba. „Ak je to možné, pomáhajte zo sucha podaním lana, vetvy, pádla alebo plávajúceho predmetu topiacemu. Po vytiahnutí na breh skontrolujte vedomie a dýchanie. Ak osoba nedýcha alebo nedýcha normálne, začnite stláčať hrudník. Ak nie ste zdravotnícky pracovník alebo vyškolený záchranca, nevykonávajte záchranné vdychy. Ak osoba dýcha, otočte ju na bok, sledujte jej stav a vyčkajte na príchod záchranárov,“ odkázalo.
Záchranná zdravotná služba ZaMED zase pripomenula potrebu prevencie pri pobyte pri vode. Upozornila na to, že v lete to mnohých láka na vodné plochy, no divoká voda v sebe skrýva omnoho vyššie riziko utopenia. „Na rozdiel od bazénov totiž pri nej nenájdete plavčíka, ktorý by vám v núdzi priniesol pomoc,“ podotkla. Záchranári preto na ľudí apelovali, aby si vždy overovali, či je konkrétna lokalita na kúpanie vôbec bezpečná. Zdôraznili im, aby sa na mieste riadili viacerými pravidlami. „Neskáčte do vody, ktorú nepoznáte, do chladnej vody nevstupujte prudko ani prehriatí, nekúpte sa na miestach bez dozoru, nikdy nepreceňujte vlastné plavecké schopnosti,“ dodala.
Ročne sa na celom svete utopí takmer 300-tisíc ľudí
Slovenský Červený kríž upozornil na to, že ročne sa na celom svete utopí takmer 300.000 ľudí. „Utopenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku päť až 14 rokov a štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku jeden až štyri roky,“ poukázal na sociálnej sieti. Apeloval preto na dodržiavanie bezpečnosti. Dospelým pripomenul, aby nikdy nenechávali deti pri vode bez dozoru. Apeloval na nich, aby zakryli alebo oplotili v ich okolí všetky bazény, studne či nádoby na dažďovú vodu. „Navštevujte detské ihriská mimo dosahu vody. Naučte deti plávať a osvojiť si pravidlá bezpečnosti pri vode. Naučte sa správne poskytnúť prvú pomoc,“ odkázal im.