Bývalý Matovičov poslanec mal vypisovať neplnoletým dievčatám v Česku, posielal aj intímne fotky!

BRATISLAVA - Bývalý slovenský politik si mal písať s tromi dievčatami z Českej republiky, ktoré ešte nemali 15 rokov. Posielal pri tom dokonca aj svoju intímnu fotku. Ako sa ale neskôr ukázalo, v skutočnosti si nepísal s dievčatami, ale s takzvaným lovcom pedofilov z Česka.
Informuje o tom český web cnn.iprima.cz. Ako uviedli, bývalý slovenský politik, ktorého totožnosť nezverejnili, bol presvedčený, že komunikuje so 14-ročným dievčaťom. V skutočnosti si písal so študentom, ktorý písal diplomovú prácu o sexuálnych predátoroch na internete a za dievča sa len vydával.
„Ozval sa zhruba päť minút po zverejnení príspevku, kde sme písali len to, že sme tu noví a hľadáme kamarátov,“ uviedol lovec pedofilov pre CNN Prima NEWS. Pred poslaním fotiek si písali o veku, byvalý poslanec mal priznať, že ma 28 a pýtal sa, či to nevadí. "Husté, ja mám 14, nevadí?" odpísal na to lovec vydávajúci sa za dievča. "Nie, nie," reagoval expolitik.
"Začali sa prejavovať také tie klasické predátorské rysy, že začal posielať svoje fotografie a žiadal fotografie. Potom posielal v niektorých prípadoch polonahé fotografie. Vlastne nás začal takzvane oťukávať - to znamená, že inicioval sexualizovanú tému, sexualizovanú konverzáciu," pokračoval lovec.
"Čo by si chcela sama alebo s niekým skúsiť? Čo ťa láka? Mám veľmi rád, keď mi žena sadne na kolená a dotyk," mal písať údajnému dievčaťu. Tým to nekončilo. Lovec s Čiech totiž založil ďalšie dva falošné profili 13-dievčat. V skutočnosti však za klávesnicou boli jeho dvaja 17-ročný kamaráti.
Redakcia kontaktovala aj expolitika. "Neviem o ničom takom, majte sa, dovidenia," povedal im do telefónu. Neskôr im však zaslal rozsiahlejšiu správu, v ktorej uviedol, že si nie je vedomý toho, že by komunikoval s dievčatami mladšími ako 15 rokov. Písať mal tiež o tom, že by sa jeho súkromné správy nemali zverejňovať a dodal, že cez sociálne siete sa reálny vek druhej osoby nedá zisťovať.
"Odsudzujem akékoľvek nezákonné a nemorálne správanie kohokoľvek. Pán *** nikdy nebol členom nášho hnutia a dva roky s ním nespolupracujeme. Za svoje skutky si nesie zodpovednosť každý sám," uviedol v reakcii Igor Matovič, predseda hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO), za ktoré bol dotyčný exposlanec zvolený.