Matičiari nastriekali kríky na zeleno: Inštitúcia je terčom VTIPOV, jednoducho sme to takto museli urobiť!

MARTIN - Najnovšie video z Martina sa šíri po sociálnych sieťach rýchlosťou blesku. Dôvodom je na prvý pohľad veľký bizár. Pracovníci namiesto výsadby nových kríkov a živých plotov zvolili rýchlejšiu a časovo a finančne menej náročnú alternatívu. Staršie omšelé kríky jednoducho namaľovali na zeleno. Dôvod na to však majú.
Video sa objavilo na sociálnej sieti Instagram a už o niekoľko hodín si ho preposielali stovky ľudí. Žena totiž natočila pracovníkov celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizne ako natierajú zelenou farbou kríky. Nikdy nič také predtým nevidela a očividne ani komentujúci nie. "Áno, kamaráti, dobre vidíte. Živý plot je málo zelený, tak ho "oživujú"," napísala autorka videa.
Vtipkári neváhali
Video sa veľmi rýchlo stalo predmetom satirickej scény. Odrazu sa všetko zmenilo na zelenú verziu, od ciest až po kríky.
Ďalšie stránky sa už len rozhodli pre potvrdenie autentickosti záberov z Instagramu. Kríky sú skutočne umelo zelené.
Prípad si nenechala ujsť ani opozícia v podobe Progresívneho Slovenska. "Väčší bizár dnes neuvidíte. Kríky pred budovou Matice slovenskej boli nasprejované na zeleno. Robí maliar Kamenický nadčasy?" zavtipkovali si na účet ministra financií PS-kári.
Vybrali sme si časovo a finančne nenáročné riešenie, bráni Matica 300-eurové riešenie
Televízia Markíza už medzitým zdieľa stanovisko Matice, ktorá sa k videu vyjadrila. Ich vysvetlenie je skutočne prekvapujúce. "Našou snahou bolo skrášliť okolie areálu počas konania festivalu. Keďže z časových aj finančných dôvodov nebolo možné zabezpečiť novú výsadbu ešte pred jeho začiatkom, pristúpilo sa k tomuto dočasnému riešeniu," uviedol technický úsek Matice slovenskej.
Vysadený krušpán už bol podľa nich vyschnutý a určený na odstránenie. Tento netradičný postup "oživenia" vraj preberali aj s Pamiatkovým úradom, ktorý odporučil odstránenie kra a následnú novú výsadbu. Voči dočasnému riešeniu podľa Matice vraj nemali výhrady. Rozhodnutie prijali pracovníci technického úseku. Laura Hancová ako hovorkyňa inštitúcie tvrdí, že celé farbenie stálo 300 eur.