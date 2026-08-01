Kali doplatil na častú chybu Slovákov: Šok po návrate z dovolenky! Dom v rukách zlodejov

BRATISLAVA – Až príliš drahá dovolenka! Kým si Kali s rodinou užívali dovolenku, jeho dom vykradli zlodeji.
Kali za nerozvážnosť a chybu draho zaplatil! Mysliac si, že jeho dom v Záhorských sadoch je dobre chránený závorou i kamerami a samozrejmosťou je aj súkromná bezpečnostná služba, sa rodina pochválila zábermi zo spoločnej dovolenky. Urobil tak chybu, ktorú robí viacero Slovákov. Aktuálne zábery z dovolenky pri mori totiž jasné dávali vedieť - nie sme doma. Zlodejom neprekážalo ani to, že dom v Záhorskej Bystrici, kde Kali býva s manželkou Alicou a dcérou Nelkou, sa nachádza v jednej z najstráženejších a najlukratívnejších lokalít hlavného mesta. „Vždy, keď za Kalim idem, je to pomaly horšie ako na letisku. Už čakám, kedy odo mňa bude strážna služba pýtať aj rodné číslo. Hocikto sa tam nedostane. Musel to spraviť človek, ktorý tam chodí často, takže nevzbudzoval pozornosť,“ povedal raperov kamarát pre Plus7dní.
Kali s rodinou sa do uzavretého rezidenčného areálu presťahoval v roku 2021 a nikdy netajil, že práve tento dom predstavuje jeho najväčšiu životnú investíciu. Čo všetko bolo predmetom krádeže vlámaním do domu, nie je známe. Podľa týždenníka má veľkú hodnotu bohatá zbierka tenisiek rapera Kaliho. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV evidujú na Vami uvedenej adrese jeden skutok a to krádeže vlámaním do rodinného domu. V tejto súvislosti je vedené vyšetrovanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže. S prihliadnutím na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ uviedol policajný hovorca Michal Szeiff.
Zaujímavé však je, že len pred troma dňami sa na sociálnej sieti objavili fotky z ďalšej rodinnej dovolenky. Tentokrát s popisom: „Prázdniny pokračujú 😀 Všade dobre,vo Valči najlepšie.“
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