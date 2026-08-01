ZÁHADNÉ zmiznutie na prestížnom turnaji: Polícia pátra po celom futbalovom tíme!

GÖTHENBURG - To, čo sa malo skončiť futbalovou oslavou, sa zmenilo na záhadu. Dvadsať mladých futbalistov a trénerov z Etiópie zmizlo počas prestížneho turnaja Gothia Cup bez jediného vysvetlenia. Zo švédskeho hotela odišli potajme a už 12 dní po nich niet ani stopy.
Na prestížnom mládežníckom futbalovom turnaji Gothia Cup vo švédskom Göteborgu sa odohrala udalosť, ktorá šokovala organizátorov aj verejnosť. Dvadsaťčlenná reprezentácia Etiopie — hráči vo veku 14 až 17 rokov spolu s trénermi — zmizla počas noci bez jediného vysvetlenia. Z hotela sa neodhlásili, neinformovali organizátorov a od ich odchodu po nich nezostal žiadny stop.
Gothia Cup, ktorý sa koná od roku 1975, je najväčší mládežnícky futbalový turnaj na svete. Tento rok sa na 124 ihriskách odohralo takmer päťtisíc zápasov, do ktorých zasiahlo 1956 tímov zo 78 krajín. Práve tu kedysi začínali aj budúce hviezdy ako Andrea Pirlo, Alan Shearer, Xabi Alonso či Zlatan Ibrahimović.
Etiopský tím bol pritom dlhoročným účastníkom turnaja a nikdy predtým nespôsobil žiadny problém. O to väčšie prekvapenie vyvolalo ich náhle zmiznutie. Švédska polícia potvrdila, že k odchodu došlo tesne pred oficiálnym ukončením turnaja.
„V minulosti sa stalo, že jednotliví hráči zmizli, ale nikdy nie takto veľká skupina naraz,“ povedala policajná inšpektorka Ellinor Halldin pre denník Göteborgs-Posten. Napriek rozsahu prípadu však polícia zatiaľ nepredpokladá, že ide o trestný čin. Podľa doterajších informácií sa zdá, že skupina odišla dobrovoľne.
Pátranie na medzinárodnej úrovni a záhadný telefonát
Keďže od zmiznutia uplynulo už 12 dní, švédske úrady rozšírili pátranie na medzinárodnú úroveň. Organizátori turnaja sú z celej situácie zmätení. Riaditeľ Gothia Cupu Fredrik Beckman uviedol, že tím z Etiopie bol vždy spoľahlivý a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa chystal na nelegálny odchod.
Záhadnosť prípadu ešte zvýšil telefonát, ktorý organizátori dostali po zmiznutí. „Jeden z členov tímu nás kontaktoval a povedal, že všetci sú v poriadku a komunikujú s rodinami,“ uviedol Beckman. Hovor však neobsahoval žiadne informácie o tom, kde sa skupina nachádza, ani odkiaľ bol uskutočnený.
Motív ich odchodu tak zostáva nejasný a polícia pokračuje v pátraní. Organizátori aj verejnosť dúfajú, že mladí futbalisti sú v bezpečí a čoskoro sa podarí objasniť, čo sa za ich zmiznutím skrýva.