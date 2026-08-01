Sobota1. august 2026, meniny má Božidara, zajtra Gustáv

ZÁHADNÉ zmiznutie na prestížnom turnaji: Polícia pátra po celom futbalovom tíme!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

GÖTHENBURG - To, čo sa malo skončiť futbalovou oslavou, sa zmenilo na záhadu. Dvadsať mladých futbalistov a trénerov z Etiópie zmizlo počas prestížneho turnaja Gothia Cup bez jediného vysvetlenia. Zo švédskeho hotela odišli potajme a už 12 dní po nich niet ani stopy.

Na prestížnom mládežníckom futbalovom turnaji Gothia Cup vo švédskom Göteborgu sa odohrala udalosť, ktorá šokovala organizátorov aj verejnosť. Dvadsaťčlenná reprezentácia Etiopie — hráči vo veku 14 až 17 rokov spolu s trénermi — zmizla počas noci bez jediného vysvetlenia. Z hotela sa neodhlásili, neinformovali organizátorov a od ich odchodu po nich nezostal žiadny stop.

Gothia Cup, ktorý sa koná od roku 1975, je najväčší mládežnícky futbalový turnaj na svete. Tento rok sa na 124 ihriskách odohralo takmer päťtisíc zápasov, do ktorých zasiahlo 1956 tímov zo 78 krajín. Práve tu kedysi začínali aj budúce hviezdy ako Andrea Pirlo, Alan Shearer, Xabi Alonso či Zlatan Ibrahimović.

Etiopský tím bol pritom dlhoročným účastníkom turnaja a nikdy predtým nespôsobil žiadny problém. O to väčšie prekvapenie vyvolalo ich náhle zmiznutie. Švédska polícia potvrdila, že k odchodu došlo tesne pred oficiálnym ukončením turnaja.

„V minulosti sa stalo, že jednotliví hráči zmizli, ale nikdy nie takto veľká skupina naraz,“ povedala policajná inšpektorka Ellinor Halldin pre denník Göteborgs-Posten. Napriek rozsahu prípadu však polícia zatiaľ nepredpokladá, že ide o trestný čin. Podľa doterajších informácií sa zdá, že skupina odišla dobrovoľne.

Pátranie na medzinárodnej úrovni a záhadný telefonát

Keďže od zmiznutia uplynulo už 12 dní, švédske úrady rozšírili pátranie na medzinárodnú úroveň. Organizátori turnaja sú z celej situácie zmätení. Riaditeľ Gothia Cupu Fredrik Beckman uviedol, že tím z Etiopie bol vždy spoľahlivý a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa chystal na nelegálny odchod.

Záhadnosť prípadu ešte zvýšil telefonát, ktorý organizátori dostali po zmiznutí. „Jeden z členov tímu nás kontaktoval a povedal, že všetci sú v poriadku a komunikujú s rodinami,“ uviedol Beckman. Hovor však neobsahoval žiadne informácie o tom, kde sa skupina nachádza, ani odkiaľ bol uskutočnený.

Motív ich odchodu tak zostáva nejasný a polícia pokračuje v pátraní. Organizátori aj verejnosť dúfajú, že mladí futbalisti sú v bezpečí a čoskoro sa podarí objasniť, čo sa za ich zmiznutím skrýva.

Viac o téme: ZmiznutieŠvédskoFutbalistiGothia Cup
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Z nemocnice zmizlo zranené dieťa: Polícia vypátrala otca za hranicami
Zahraničné
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po Dušanovi: Zmizol po ceste vlakom, mobil má nedostupný
Domáce
Otec dvoch detí záhadne
Otec dvoch detí záhadne zmizol: ZVRAT po takmer 20 rokoch! Záhradník odhalil desivé TAJOMSTVO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Atletika
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Prominenti
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Cestovanie

Domáce správy

Horúčavy udreli naplno: Záchranári
Horúčavy udreli naplno: Záchranári zasahovali pri desiatkach kolapsoch, najviac ohrození sú seniori
Domáce
Horúčavy ochromili aj vlakovú
Horúčavy ochromili aj vlakovú dopravu: Niekoľkohodinové meškania, cestujúci boli uväznení vo vlakoch!
Domáce
Ústavný súd rieši spor
Ústavný súd rieši spor o občianstvo po manželstve rovnakého pohlavia: Obrátil sa na európsky súd
Domáce
Hlas predloží v septembri návrh k referendu o skrátení volebného obdobia NRSR
Hlas predloží v septembri návrh k referendu o skrátení volebného obdobia NRSR
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
ZÁHADNÉ zmiznutie na prestížnom turnaji: Polícia pátra po celom futbalovom tíme!
Zahraničné
Humanitárna pomoc alebo krytie
Humanitárna pomoc alebo krytie pre Hamas? Muža z Turecka zadržali na žiadosť USA
Zahraničné
Tanker pri Ománe zasiahol
Tanker pri Ománe zasiahol neznámy projektil: Napätie v strategickom regióne opäť rastie
Zahraničné
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri Neapole: VIDEO Otrasy prerušili dopravu a spôsobili škody
Zahraničné

Prominenti

Koloman Magyary, známy pod
Kali doplatil na častú chybu Slovákov: Počas dovolenky mu zlodeji vykradli luxusný dom!
Domáci prominenti
FOTO Donna Mills vo veku
Šok v Hollywoode: Vo veku 85 rokov mieri na OnlyFans! Legendárna herečka všetkým vyrazila dych!
Zahraniční prominenti
Haklová pod paľbou kritiky:
Haklová pod paľbou kritiky: Jediná otázka rozpútala hotové peklo! Ľudia ju takmer ukameňovali
Domáci prominenti
Martin Novák
VIDEO Novákovi z Na nože sa naskytol pohľad pre bohov, no… takmer pustil do treniek
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Záhradkári objavili nezvyčajný trik
Záhradkári objavili nezvyčajný trik na bohatšiu úrodu paradajok: Stačí vám vec, ktorú máte v kúpeľni
Zaujímavosti
Máte pocit, že ste
Máte pocit, že ste neustále unavení? Odborníci pripravili 14-dňovú výzvu, ktorá môže prirodzene zvýšiť energiu
Zaujímavosti
Aj najmenší štát sveta
Aj najmenší štát sveta má ústavu: Dnes vstúpila do platnosti nová
Zaujímavosti
Týchto 10 diagnóz najčastejšie
Týchto 10 diagnóz najčastejšie ničí sexuálny život: Mnohé by ste s intimitou vôbec nespájali
vysetrenie.sk

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny

Šport

FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
Ostatné
Takmer uhorel, kňaz mu dal posledné pomazanie: Niki Lauda prežil na Nürburgringu vlastnú smrť
Takmer uhorel, kňaz mu dal posledné pomazanie: Niki Lauda prežil na Nürburgringu vlastnú smrť
Formula 1
Hviezda MS a ikona Kapverd: Rozhodlo sa o Vozinhovej prezývke v čilskom futbale
Hviezda MS a ikona Kapverd: Rozhodlo sa o Vozinhovej prezývke v čilskom futbale
Ostatné
Infantino je súčasťou ďalšej kontroverzie: FIFA stiahla plán predaja podielu z MS
Infantino je súčasťou ďalšej kontroverzie: FIFA stiahla plán predaja podielu z MS
MS vo futbale

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
Domáce

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy

Technológie

Pripraví ťa AI o prácu? Bežní pracovníci v Číne už poznajú odpoveď. Nebude sa ti páčiť
Pripraví ťa AI o prácu? Bežní pracovníci v Číne už poznajú odpoveď. Nebude sa ti páčiť
Umelá inteligencia
Facebook bude chcieť naskenovať tvoju tvár, aby overil, že za profilom stojí skutočný človek
Facebook bude chcieť naskenovať tvoju tvár, aby overil, že za profilom stojí skutočný človek
Bezpečnosť
Prečo USA už nedokážu vyrobiť ani jediný F-22 Raptor
Prečo USA už nedokážu vyrobiť ani jediný F-22 Raptor
Odporúčané
AI od Anthropicu sa dostala mimo sandboxu. Namiesto simulácie napadla tri reálne firmy
AI od Anthropicu sa dostala mimo sandboxu. Namiesto simulácie napadla tri reálne firmy
Umelá inteligencia

TN LIVE

Vyše 40 kolapsov z tepla za jediný deň. Záchranári varujú Slovákov pred ďalšími horúčavami
Vyše 40 kolapsov z tepla za jediný deň. Záchranári varujú Slovákov pred ďalšími horúčavami
Domáce
Našla netradičný spôsob, ako pomáhať deťom s postihnutím. Tie, ktoré nekomunikovali, začínajú vydávať zvuky
Našla netradičný spôsob, ako pomáhať deťom s postihnutím. Tie, ktoré nekomunikovali, začínajú vydávať zvuky
Domáce
Prezidenta FIFA odpor Európy odradil. Rozhodnutie predať majstrovstvá sveta si rozmyslel
Prezidenta FIFA odpor Európy odradil. Rozhodnutie predať majstrovstvá sveta si rozmyslel
Šport
V kombinácii so slnkom môže spôsobiť aj pľuzgiere. Pred opaľovaním si dávajte pozor na toto
V kombinácii so slnkom môže spôsobiť aj pľuzgiere. Pred opaľovaním si dávajte pozor na toto
Domáce

Bývanie

Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!

Pre kutilov

Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Štyri chorvátske ostrovy, ktoré patria medzi desať najlepších v Európe: Toto sú poklady Jadranu
Cestovanie
Štyri chorvátske ostrovy, ktoré patria medzi desať najlepších v Európe: Toto sú poklady Jadranu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
ZÁHADNÉ zmiznutie na prestížnom turnaji: Polícia pátra po celom futbalovom tíme!
Horúčavy ochromili aj vlakovú
Domáce
Horúčavy ochromili aj vlakovú dopravu: Niekoľkohodinové meškania, cestujúci boli uväznení vo vlakoch!
Obľúbený supermarket chystá veľkú
Domáce
Obľúbený supermarket chystá veľkú novinku: Nakupovanie bude prebiehať po novom! Na TOTO sa pripravte
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri
Zahraničné
MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri Neapole: VIDEO Otrasy prerušili dopravu a spôsobili škody

Ďalšie zo Zoznamu