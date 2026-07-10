Posledná rozlúčka s textárom Martinom Sarvašom (†65): Dorazili stovky ľudí... Aj Ivan Korčok!

SLÁVIČIE ÚDOLIE - Dnes sa koná posledná rozlúčka s textárom Martinom Sarvašom. Umelec odišiel z tohto sveta veľmi nečakane, na začiatku júla. Posledné zbohom mu prišli dať mnohé známe osobnosti.
Začiatkom júla zostal slovenský umelecký svet v šoku z náhlej smrti nadaného textára Martina Sarvaša. Nečakane odišiel z tohto sveta vo veku 65 rokov. „Prijali sme smutnú správu o úmrtí textára Martina Sarvaša,“ zverejnilo vtedy Ministerstvo kultúry na sociálnej sieti. Sarvaš spolupracoval s mnohými umelcami.
Najvýraznejšie sa zapísal ako dvorný textár a prvý manažér legendárnej rockovej skupiny Tublatanka, ktorú sprevádzal počas obdobia jej najväčších úspechov. Je autorom textov k viacerým ikonickým skladbám kapely, medzi ktoré patria Pravda víťazí, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska, drž ma nad vodou či Vo veľkej škole dní. Počas svojej kariéry spolupracoval aj s množstvom ďalších popredných slovenských interpretov, vrátane Pavla Haberu, skupín Hex, Elán a Metalinda, ako aj Petra Lipu, Fermaty či Laca Lučeniča.
Dnes prišli dať rodina, blízki a priatelia na cintorín v Slávičom údolí umelcovi posledné zbohom. Posledná rozlúčka sa začala o 12:00. Na pohreb prišlo mnoho ľudí, medzi nimi napríklad herečka Daniela Kuffelová, spevák Marián Greksa, spisovateľ Boris Filan, hudobník Janko Lehotský a textár Kamil Peteraj. Ďalej sa prišli rozlúčiť aj herec Pavol Plevčík, bývalý minister Ivan Korčok, politický komentátor Eduard Chmelár a hudobný producent Jaro Slávik. Všetky fotografie z pohrebu nájdete v galérii.