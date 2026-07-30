KDH útočí na Slovenskú poštu: Chce vedieť platy šéfov aj zárobky zo stieracích žrebov

BRATISLAVA - Opozičné KDH žiada od Slovenskej pošty zverejniť platy a odmeny vedenia spoločnosti, ako aj všetky údaje o príjmoch z predaja stieracích žrebov spoločnosti Tipos. Pýtať sa bude aj na plánovanom zasadnutí parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj 4. augusta. KDH o tom vo štvrtok informovalo s tým, že podalo na Slovenskú poštu dve žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Podnety zamestnancov
Za posledné týždne sa na KDH obrátili stovky zamestnancov Slovenskej pošty aj občanov. Ich podnety podľa hnutia hovoria o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach, personálnych problémoch, zatváraní pobočiek a rastúcej nespokojnosti. KDH preto považuje za nevyhnutné preveriť, ako vedenie štátnej spoločnosti hospodári s verejnými peniazmi.
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„Pošta patrí ľuďom, nie vedeniu. Keď nám stovky zamestnancov opisujú problémy, našou povinnosťou je pýtať sa, ako sú odmeňovaní tí, ktorí za stav podniku nesú zodpovednosť. Verejnosť má právo poznať platy, odmeny aj ďalšie finančné plnenia vedenia Slovenskej pošty, zvlášť ak argumentom na rušenie pobočiek má byť šetrenie,“ uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a podpredseda KDH Igor Janckulík.
Príjmy zo žrebov
Druhá infožiadosť sa týka spolupráce Slovenskej pošty so spoločnosťou Tipos. Hnutie žiada údaje o počte predaných stieracích žrebov, ich celkovej hodnote, výške provízií a ďalších príjmov Slovenskej pošty z tejto činnosti. Zároveň žiada sprístupniť zmluvy a dodatky upravujúce tento obchodný vzťah. „Ak štátny podnik zarába na predaji hazardu, občania musia vedieť, koľko peňazí z toho získava a ako s nimi nakladá. Transparentnosť nie je nadštandard. Je to povinnosť každej verejnej inštitúcie,“ povedal Janckulík.
KDH avizuje, že odpovede nebude čakať pasívne. Tému otvorí aj na plánovanom rokovaní parlamentného výboru 4. augusta a bude požadovať jasné vysvetlenia od vedenia Slovenskej pošty, ktoré prisľúbilo účasť. „Nebudeme sa tváriť, že stovky podnetov neexistujú. Zamestnanci Slovenskej pošty aj občania si zaslúžia odpovede. Budeme sa pýtať dovtedy, kým ich nedostanú,“ dodal Janckulík.