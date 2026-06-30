Slovensko zasiahla smutná správa: Vo veku 102 rokov zomrela jedna z posledných Sloveniek, ktoré prežili Osvienčim

BRATISLAVA - Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, jedna z posledných žien na Slovensku, ktoré prežili koncentračný tábor Osvienčim.
Na sociálnej sieti o tom informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. "Bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau," napísal.
"Jej odchodom strácame vzácneho človeka a autentický hlas našej histórie. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine. Česť jej pamiatke," dodal.
Edita Šalamonová patrí medzi posledných žijúcich svedkov holokaustu na Slovensku. Narodila sa v roku 1923 v Zemplínskom Jastrabí. Počas druhej svetovej vojny bola spolu s rodinou koncom roka 1944 deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Následne bola presunutá do koncentračného tábora Stutthof a jeho pobočného tábora pri Sztutowe (Stuttowo), kde sa na jar 1945 dočkala oslobodenia.V holokauste stratila takmer celú svoju rodinu – rodičov, sestru aj ďalších príbuzných.
Po oslobodení sa po náročnej ceste vrátila do Košíc, kde si postupne vybudovala nový život a založila rodinu. Dlhé desaťročia sa aktívne venovala uchovávaniu pamäti na obete holokaustu. Ako pamätníčka besedovala so študentmi, vystupovala na spomienkových podujatiach a svojím osobným svedectvom upozorňovala na nebezpečenstvo nenávisti, antisemitizmu a totalitných ideológií.