Slovensko vraj otočilo! Tichý vstup do Koalície ochotných? Ostrá reakcia premiéra

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico v minulosti odmietal vstup Slovenska do Koalície ochotných a známy je aj výraz o vojnových štváčoch. Francúzske veľvyslanectvo však najnovšie potvrdilo, že Slovensko sa medzičasom stalo členom zoskupenia a zúčastnilo sa aj jeho posledného stretnutia. Na vývoj reagoval aj bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Krátko pred 11:00 hodinou však ministerstvo zahraničných vecí objasnilo, ako celá vec stojí.
Premiér Robert Fico ešte začiatkom roka rázne odmietal účasť Slovenska v Koalícii ochotných. Často sa spomínal výrok o vojnových štváčoch. Najnovšie informácie však naznačujú výrazný obrat vo vládnej politike. Slovensko je podľa francúzskej strany už členom tohto medzinárodného zoskupenia.
Ako informoval portál euBrief, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave oficiálne potvrdilo, že Slovensko sa ku koalícii ochotných pripojilo, zúčastnilo sa jej posledného rokovania a prijalo aj záverečné vyhlásenie spolupredsedov. Na stretnutie, ktoré sa konalo 13. júla v Paríži, bola slovenská vláda pozvaná, no keďže sa ho premiér ani ministri nezúčastnili, krajinu zastupoval slovenský veľvyslanec vo Francúzsku.
Koalícia ochotných vznikla v roku 2025 ako platforma štátov podporujúcich Ukrajinu. Pôvodne sa sústreďovala najmä na vojenskú pomoc a úvahy o povojnovej mierovej misii, dnes sa však čoraz viac prezentuje ako fórum, na ktorom sa diskutuje o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy.
Aktualizácia 11:26
Premiér Robert Fico svojsky reaguje na medializáciu o tom, že Slovensko malo byť v Koalícii ochotných. "Pred pár minútami som osobne hovoril s veľvyslancom Francúzska na Slovensku p. Nicolasom Suranom a dôrazne som ho požiadal, aby francúzske veľvyslanectvo nešírilo nepravdivé informácie o našom členstve v Koalícii ochotných. Veľvyslanec Suran mi potvrdil, že ide o nedorozumenie a že takto budú informovať aj verejne. Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády SR," napísal Fico s tým, že o chvíľu vraj bude musieť dokazovať aj to, že sa "volá Robert Fico".
Aktualizácia 10:50 - reakcia rezortu diplomacie
Na tvrdenia v médiách reagovalo ministerstvo zahraničných vecí cez Juraja Blanára. "Slovenská republika nie je členom Koalície ochotných. Pre uvedenie vecí na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec SR v Paríži sa zúčastnil na stretnutí Koalície ochotných 13. júla 2026 iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru. Aby sa vysvetlili medializované informácie a aby sa predišlo nedorozumeniu, požiadali sme Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o vysvetlenie ich vyjadrenia o údajnom členstve SR v Koalícii ochotných," vyhlásil Blanár po rozšírení prvotných informácií.
Slovensko nemalo v pláne byť súčasťou klubu, časy sa ale menia
Práve odmietavý postoj Roberta Fica patril medzi najvýraznejšie postoje Slovenska v tejto téme. Premiér opakovane tvrdil, že Slovensko nebude súčasťou zoskupenia, ktoré podľa portálu označil za „klub vojnových štváčov“. Potvrdenie francúzskej ambasády preto vyvoláva otázky, kedy a za akých okolností vláda svoj postoj zmenila.
Na vývoj upozorňoval aj bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok (PS). Ešte minulý týždeň kritizoval, že slovenská vláda síce dostala pozvánku na rokovanie koalície, no nevyužila ju. "Už to nie je o tom, že nás niekto nepozýva. Pozvanie máme. Len sa ho rozhodneme nevyužiť. Pýtam sa: Čoho sa vláda bojí?" napísal Korčok na sociálnej sieti.
Po zverejnení stanoviska francúzskeho veľvyslanectva priznal, že podľa jeho dovtedajších informácií Slovensko členom koalície nebolo a na rokovaní sa nezúčastnilo. Zároveň upozornil, že ak vláda o zmene postoja nekomunikuje otvorene, ide o problematický signál.
"Mám však dojem, že vláda si uvedomuje, že jej zahraničnopolitická línia je medzi našimi spojencami čoraz ťažšie obhájiteľná. Namiesto toho, aby svoje postoje obhajovala, radšej pri rokovaniach nie je. Je to veľmi nebezpečný trend. O otázkach, ktoré priamo ovplyvňujú aj našu bezpečnosť, sa potom rozhoduje bez Slovenska. Takto vyzerá postupná izolácia našej krajiny," uviedol Korčok pre euBrief.
Čo je Koalícia ochotných?
Koalícia ochotných vznikla v roku 2025 z iniciatívy Francúzska a Veľkej Británie ako zoskupenie približne 35 krajín podporujúcich Ukrajinu. Pôvodne sa zameriavala na koordináciu vojenskej pomoci a diskusiu o prípadnom vyslaní síl dohliadajúcich na dodržiavanie mieru po skončení vojny. Postupne sa však jej agenda rozšírila a dnes slúži aj ako fórum na rokovania o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy. Slovensko doteraz tvrdilo, že jeho súčasťou nie je. To sa očividne zmenilo.