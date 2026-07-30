Umelecký svet zasiahla smutná správa: Zomrel herec známy z Četníckych humoresiek

PRAHA - Českú kultúrnu scénu zasiahla smutná správa. Vo veku 85 rokov zomrel herec Petr Král, ktorého si televízni diváci môžu pamätať aj z obľúbeného seriálu Četnícke humoresky. Väčšinu svojej kariéry však zasvätil divadlu, kde zanechal nezmazateľnú stopu.
Správu o úmrtí Petra Krála oznámilo Divadlo Šumperk na sociálnej sieti. Práve s touto scénou bolo jeho meno dlhé desaťročia neodmysliteľne späté. Od roku 1988 pôsobil ako riaditeľ vtedajšieho Severomoravského divadla a vo funkcii zotrval štrnásť rokov. Počas jeho pôsobenia zažilo divadlo jedno z najťažších období svojej histórie. V roku 1994 budovu zničil rozsiahly požiar a celý súbor sa musel presťahovať do provizórnych priestorov Domu kultúry. Král však divadlo neopustil. Naopak, viedol ho počas náročných rokov až do jeho slávnostného znovuotvorenia.
Nebol však len úspešným riaditeľom. Predovšetkým išlo o výrazného herca s hlbokým, charizmatickým hlasom. Na javisku stvárnil viac ako sedemdesiat postáv vrátane legendárneho kráľa Leara, Othella, kňaza Kryštofa Lautnera či Vávru v klasickej hre Maryša. Svoj talent predviedol aj pred televíznymi kamerami. Objavil sa v televíznej dráme Jan, životopisnom filme Vincenz Priessnitz, vo filmovej adaptácii románu …a bude hůř a zahral si aj v divácky obľúbenom seriáli Četnícke humoresky, vďaka ktorému ho poznali aj televízni diváci.
Kolegovia na Petra Krála spomínajú ako na výnimočne talentovaného človeka oddaného divadlu. V pamäti im zostane nielen jeho herecké umenie, ale aj nezameniteľný hlas, optimizmus a dobrá nálada, ktorou rozdával úsmev ľuďom okolo seba. Petr Král sa narodil v roku 1941 v Olomouci. Hoci túžil študovať herectvo na DAMU, pre svoj triedny pôvod mu to nebolo umožnené. Vyštudoval preto matematiku na Univerzite Palackého v Olomouci, no napokon sa naplno venoval divadlu. Okrem herectva bol dlhé roky aktívny aj v komunálnej politike.
Jeho odchod je veľkou stratou pre českú kultúru. Za sebou zanechal bohatú umeleckú kariéru a spomienky, ktoré budú medzi kolegami i divákmi žiť ešte dlhé roky.