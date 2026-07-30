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Sucho udrelo na Slovensko: Viaceré obce bojujú s nedostatkom vody, platia mimoriadne situácie

Začiatok Karloveského ramena, ktoré je jedným z ramien Dunaja počas sucha v Bratislave
Začiatok Karloveského ramena, ktoré je jedným z ramien Dunaja počas sucha v Bratislave (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR v súvislosti so suchom dlhodobo eviduje viaceré mimoriadne situácie. Vyhlásené a neodvolané boli v minulých rokoch v obciach Jasenica, Kvakovce, Bžany, Holčíkovce, Turany nad Ondavou a Nová Kelča. Uviedli to z odboru strategickej komunikácie rezortu.

V meste Banská Štiavnica naďalej platí mimoriadna situácia z dôvodu nedostatku pitnej vody, pretrvávajúceho suchého počasia a nedostatku dažďa, ktoré zapríčinili vyschnutie lokálnych studní v miestnej časti Banky, v ktorej nie je vybudovaný obecný vodovod. Potvrdili to z rezortu s tým, že v súvislosti so súčasnou vlnou horúčav a sucha evidujú len túto jednu mimoriadnu situáciu. Vyhlásená bola 26. júla tohto roka k 13.00 h.

Nedostatok vody trápil posledné týždne aj ďalšie regióny Slovenska, mimoriadna situácia platila v niekoľkých ďalších obciach a mestách. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzvala obyvateľov dotknutých obcí na obmedzenie používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, než je bežná spotreba v domácnostiach. Týkalo sa to najmä napúšťania bazénov a víriviek, polievania záhrad a trávnikov, umývania vozidiel či čistenia spevnených plôch. Z odboru strategickej komunikácie rezortu zároveň reagovali, že neevidujú mimoriadne situácie z dôvodu požiarov v dôsledku sucha.

Viac o téme: VodaSuchoNedostatokMinisterstvo vnútraMimoriadne situácie
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