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SaS vyzýva prezidenta, aby sa postavil proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina

Branislav Gröhling.
Branislav Gröhling. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

LEVOČA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho ako veliteľa Ozbrojených síl SR, aby sa postavil proti obnoveniu Vojenského obvodu Javorina. Predseda strany Branislav Gröhling v pondelok na tlačovej konferencii upozornil, že sa na nich obracajú desiatky obyvateľov Spiša, Šariša i Zamaguria, ktorí sú šokovaní zo zámeru ministerstva obrany. Proti znovuobnoveniu sú aj samotní reštituenti, ktorí vyzvali ministerstvo na dialóg a odmietajú akékoľvek jednostranné kroky zo strany ministerstva, ako sú nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov.

Strana iniciovala proti znovuobnoveniu vojenského obvodu aj petíciu, pod ktorú sa doposiaľ podpísalo približne 5000 ľudí. „S týmto zámerom zásadne nesúhlasíme a spravíme všetko pre to, aby sa neuskutočnil. Ľudia na východe Slovenska si zaslúžia vedieť, či prezident súhlasí s tým, aby prišli o to, čo celé roky budovali,“ uviedol Gröhling.

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Pri vzniku vojenského obvodu boli v roku 1952 násilne vysťahované obce Ľubické Kúpele, Blažov, Dvorce a Ruskinovce a ich obyvatelia prišli o svoje domovy a majetok. „Minister Robert Kaliňák (Smer-SD) namiesto stretnutí s občanmi či so starostami len priletel pozrieť územie vrtuľníkom. Ak tvrdí, že projekt sa bude realizovať 15 rokov, je zrejmé, že nejde o krátkodobé riešenie, ale o budovanie vojenskej základne,“ podotkol poslanec Národnej rady SR za SaS Vladimír Ledecký. V tejto súvislosti oslovil starostov a primátorov miest a obcí v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad a Spišská Nová Ves so žiadosťou o prijatie uznesení proti obnoveniu vojenského obvodu. Viaceré samosprávy už tak podľa neho urobili. Proti zámeru sa postavilo aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, Združenie miest a obcí Spiša či Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.

Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Kaliňák ešte začiatkom júna na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor.

Viac o téme: VýzvaObvodStanoviskoSaSJavorina
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