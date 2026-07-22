Kampaň za 180-tisíc eur z verejných zdrojov? SaS kritizuje nitrianskeho župana

NITRA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK) a jeho predsedu Branislava Becíka (Hlas-SD) za podľa nej rozsiahlu PR kampaň financovanú z verejných zdrojov. Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii uviedla, že Becík si tri mesiace pred voľbami objednal bilbordy, citylighty, inzeráty a noviny v celkovej hodnote viac ako 180.000 eur. NSK obvinenia odmieta a považuje ich za lži. Argumentuje, že ide o odpočtovú kampaň, ktorá má za cieľ informovať obyvateľov kraja o výsledkoch a vyčlenenie prostriedkov schválilo aj zastupiteľstvo NSK.
Podľa poslankyne NR SR si Becík objednal 80 bilbordov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a vyše 1,5 milióna novín. Považuje to za zneužívanie verejných zdrojov na politickú propagáciu a aroganciu moci. „Peniaze mohli byť využité na opravu ciest, škôl alebo podporu zariadení sociálnych služieb. Namiesto toho máme bilbordy o tom, čo všetko Becík údajne spravil,“ povedala Bajo Holečková.
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Predseda SaS Branislav Gröhling dodal, že ide o verejné peniaze, pričom peniaze kraja patria jeho obyvateľom. „Toto je absolútna drzosť. Pred komunálnymi voľbami si predseda NSK objedná bilbordovú kampaň z verejných peňazí. To nie sú jeho peniaze a nie sú to ani peniaze strany Hlas,“ povedal.
NSK obvinenia zo strany SaS odmieta a považuje ich za opakované šírenie lží zo strany poslankyne Bajo Holečkovej o NSK a jeho predsedovi. „Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na bilbordoch či citylightoch vôbec nespomína. Ide o odpočtovú kampaň NSK, ktorá má za cieľ informovať obyvateľov kraja o výsledkoch, ktoré sa za štyri roky práce podarilo dosiahnuť,“ uviedla v reakcii hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.
Podľa názoru NSK ide o odpočtovú kampaň, ktorá napĺňa jednu zo základných potrieb a opakovaných výhrad občanov k vyšším územným celkom, a to že nie sú dostatočne informovaní o ich činnosti a výsledkoch, čo sa negatívne prejavuje na ich volebnej účasti. Kraj pripomenul, že o vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo NSK 30. marca 2026 hlasmi 42 zo 47 prítomných poslancov.