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Pri Pezinku vyhasol život motorkára: Proti kamiónu NEMAL šancu

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
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TASR

BRATISLAVA - V okrese Pezinok medzi Budmericami a Báhoňom smerom na Vištuk sa stala nehoda. Došlo tam k zrážke motocykla s nákladným motorovým vozidlom. Motocyklista pri nehode zomrel. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ priblížila s tým, že výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.

Pri Pezinku vyhasol život
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Úsek cesty je prejazdný. Riadia ho dopravní policajti. Tí apelovali na vodičov, aby v danom úseku jazdili opatrne.

Viac o téme: NehodaObeťPezinokMotockel
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