Pri Pezinku vyhasol život motorkára: Proti kamiónu NEMAL šancu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - V okrese Pezinok medzi Budmericami a Báhoňom smerom na Vištuk sa stala nehoda. Došlo tam k zrážke motocykla s nákladným motorovým vozidlom. Motocyklista pri nehode zomrel. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ priblížila s tým, že výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Úsek cesty je prejazdný. Riadia ho dopravní policajti. Tí apelovali na vodičov, aby v danom úseku jazdili opatrne.