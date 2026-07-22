Na Orave sa odohrala TRAGÉDIA: Muž (†56) s autom vybehol na zvodidlá, náraz do múru nemal šancu prežiť!

DOLNÝ KUBÍN/JASENOVÁ - Tragická dopravná nehoda si v stredu podvečer vyžiadala život 56-ročného vodiča. K nešťastiu došlo na ceste I/59 v okrese Dolný Kubín. Muž po vyjdení z vozovky narazil do oporného múru premostenia. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.
K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu v podvečerných hodinách na ceste I/59 v okrese Dolný Kubín. "56-vodič osobného motorového vozidla značky Škoda jazdil v smere od Ružomberka na obec Jasenová. Z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom za pravý spevnený okraj vozovky, následne vyšiel na zvodidlá, pokračoval po trávnatom poraste a narazil do oporného múru premostenia," napísala polícia.
Záchranári už nemali žiadnu šancu
Vodič utrpel pri náraze zranenia nezlučiteľné so životom. Napriek zásahu záchranných zložiek už nebolo možné ho zachrániť a svojim zraneniam podľahol priamo na mieste nehody.
Polícia uviedla, že presné príčiny a okolnosti tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Zatiaľ nie je známe, čo viedlo k tomu, že vodič zišiel mimo vozovky.
"Polícia vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky," odkázala polícia.
Zasahovali aj hasiči
Hasičský a záchranný zbor neskôr pridal aj ďalšie zábery z dopravnej nehody. "Zasahujúci príslušníci z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne zabezpečili havarovaný automobil proti vzniku požiaru, likvidovali uniknuté prevádzkové kvapaliny sorbentom. Následne prehľadávali okolie nehody, aby vylúčili prítomnosť ďalších osôb," skonštatovali z hasičského zboru.