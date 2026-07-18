AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska: Cestu uzavreli, na miesto letí vrtuľník!

(Zdroj: Topky)
MEDZEV - Dve osoby sa zranili pri dopravnej nehode osobného auta a motocykla, ku ktorej došlo v sobotu medzi obcou Štós a mestom Medzev v okrese Košice-okolie. Na miesto smeruje záchranársky vrtuľník. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, cesta je uzavretá v oboch smeroch.
Na motocykli sa viezli dve osoby, pričom obe utrpeli zranenia. Na mieste zasahujú policajti, hasiči a zdravotní záchranári.
„Vodič osobného vozidla mal pri dychovej skúške viac ako 2,3 promile alkoholu,“ uviedla polícia. Cesta II/548 je v danom úseku uzavretá v oboch smeroch. Polícia vyzýva vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a zvolili si inú trasu. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.