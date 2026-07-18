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OTRASNÝ čin matky: Dcéra (3 mes.) zomierala v ukrutných bolestiach! Prípad zasiahol aj vyšetrovateľov

Courtney Gartshore zabila dcéru fénom Zobraziť galériu (2)
Courtney Gartshore zabila dcéru fénom (Zdroj: Facebook/Police Scotland North East, Getty Images, Facebook/Brooklynn's Angels)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

PETERHEAD - Škótskom pred rokmi otriasol mimoriadne krutý prípad, teraz padol verdikt. 28-ročná Courtney Gartshore bola uznaná vinnou z usmrtenia svojej trojmesačnej dcéry Dahlie-Rose po tom, čo ju vystavila extrémnemu teplu z fénu. Dievčatko utrpelo vážne popáleniny, ktorým na mieste podľahlo.

K tragédii došlo ešte 30. septembra 2023 v meste Peterhead. Škótska záchranná služba privolala políciu po tom, čo v dome našla mŕtve trojmesačné dievčatko. Dahlia-Rose bola na mieste vyhlásená za mŕtvu, píše BBC.

Polícia okamžite začala vyšetrovanie. Po niekoľkých týždňoch zhromažďovania dôkazov bola matka dieťaťa, Courtney Gartshore, v novembri 2023 zatknutá a obvinená. Po procese na Najvyššom súde v Aberdeene ju porota uznala vinnou z usmrtenia z nedbanlivosti, ktoré však v tomto prípade zahŕňalo mimoriadne nebezpečné konanie. Súd zatiaľ neoznámil výšku trestu, no očakáva sa, že bude prísny vzhľadom na závažnosť skutku a vek obete.

Courtney Gartshore
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Courtney Gartshore  (Zdroj: Facebook/Police Scotland North East)

Prípad vyvolal silné emócie medzi obyvateľmi aj vyšetrovateľmi

Prípad vyvolal silné emócie aj medzi ľuďmi, ktorí Gartshore poznali. „Je to totálna a úplná hyena. Neviem, ako môže niekto urobiť niečo také malému, bezbrannému dieťaťu. Peklo by bolo pre ňu príliš milosrdné. Som rada, že ju odsúdili. Nikdy neprestanem myslieť na bolesť a agóniu, ktorú Dahlia-Rose prežívala v posledných chvíľach,“ povedala jedna z jej bývalých priateliek pre britské médiá.

 
 

Podľa vyšetrovania bolo dieťa vystavené intenzívnemu teplu z fénu tak dlho, že utrpelo vážne popáleniny nezlučiteľné so životom. Vyšetrovanie viedol detektívny inšpektor James Callander, ktorý po vynesení verdiktu zdôraznil, že prípad hlboko zasiahol všetkých, ktorí na ňom pracovali. „Deti sú bezbranné a musia byť chránené. Smrť akéhokoľvek dieťaťa je mimoriadne bolestivá, ale smrť spôsobená vlastným rodičom je nesmierne znepokojujúca,“ vyhlásil.

Callander poďakoval všetkým, ktorí sa na vyšetrovaní podieľali. „Našou úlohou je odhaliť pravdu a zabezpečiť, aby bol vinník postavený pred spravodlivosť. Ďakujem všetkým policajtom, odborníkom a partnerom, ktorí pracovali s maximálnou starostlivosťou, dôstojnosťou a rešpektom. Rovnako ďakujem miestnej komunite za trpezlivosť a podporu,“ dodal.

Viac o téme: FénŠkótskoCourtney GartshoreUsmrtenie dcéry
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