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VEĽKÁ NEHODA autobusu v dovolenkovej destinácii Slovákov: V nemocnici skončili desiatky cestujúcich

V Turecku sa medzi mestami Ordu a Istanbul prevrátil autobus. Viac ako 40 ľudí utrpelo zranenia a skončili v nemocnici
V Turecku sa medzi mestami Ordu a Istanbul prevrátil autobus. Viac ako 40 ľudí utrpelo zranenia a skončili v nemocnici (Zdroj: X/Sokak Kedisi)
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ISTANBUL/ORDU – Na tureckej diaľnici len pár kilometrov za Istanbulom došlo k veľkej nehode. Autobus s desiatkami cestujúcich sa prevrátil nabok a skončil pri krajnici. Z miesta nehody hlásia desiatky zranených.

V Turecku medzi mestami Istanbul a Ordu došlo k veľkej nehode. Vo štvrtok dňa 16. júla sa priamo na ceste prevrátil dvojposchodový autobus. Prevážal desiatky cestujúcich. Ako informuje Sozcu, hlavným vinníkom má byť podľa všetkého samotný vodič. 

Stratil kontrolu 

Autobus s evidenčným číslom 34 DT 5602 mal byť poháňaný elektromotorom. Vodič podľa všetkého nezvládol riadenie a stratil kontrolu. Následný šmyk spôsobil, že celé vozidlo sa prevrátilo nabok. 

Na miesto nehody boli vyslané hasičské, policajné aj záchranne zložky. Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia najmenej 46 osôb. Všetci boli pasažiermi autobusu. Previezli ich do okolitých nemocníc. Úrady spustili vyšetrovanie.  
 

Viac o téme: NehodaElektromotorVyšetrovaniePolícia TureckoIstanbulAutobusKrimiOrdu
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