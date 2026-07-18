Ruská kríza sa prehlbuje: Kilometrové KOLÓNY pred čerpacími stanicami vidieť až z VESMÍRU!

MOSKVA – Kríza v Ruskej federácii sa prehlbuje. Pred čerpacími stanicami sa tvoria kolóny dlhé niekoľko kilometrov. Dosiahli už také rozmery, že ich vidieť aj z vesmírnych družíc.
Na satelitnej snímke Airbusu z dňa 3. júla bol počas ranných hodín viditeľný niekoľkokilometrový rad vozidiel, ktorý sa vytvoril pred čerpacou stanicou Rosneft pri obci Atamanovka. Potvrdil to aj expert na analýzu satelitných snímok Paul Brown. Informuje o tom RBC-Ukraine s odvolaním sa na telegramový účet BBC News Russian Service.
Policajti v teréne
Na internete bolo zverejnené video z rovnakého miesta datované 2. júla. Ukázalo sa na ňom rad vozidiel tiahnuci sa približne 4,5 kilometra a pozostávajúci z najmenej 635 áut. Podobný problém s tankovaním bol zaznamenaný aj v iných ruských regiónoch vrátane Moskvy. Médiá hovoria až o 13 oblastiach.
V niektorých problémových oblastiach nasadila miestna správa bezpečnostné zložky, aby sa predišlo výtržnostiam na čerpacích staniciach. Okrem policajtov hliadkujú pri objektoch aj kozácke skupiny
Energetická kríza
Problém s palivom začali Rusi pociťovať už koncom júna. Problémy potvrdil vo vyhláseniach aj prezident Vladimir Putin, avšak dodal, že priamym vinníkom je Ukrajina a údery Kyjeva na kritickú infraštruktúru. Ukrajina od začiatku roka 2026 vykonala viac ako 50 útokov na ruské zariadenia na spracovanie ropy.
Maloobchodné ceny benzínu a nafty sú v Rusku na rekordných maximách. Začiatkom júla zaznamenali najväčší týždenný nárast za 20 rokov.
Priemerná cena benzínu vzrástla na 72,38 rubľov za liter, zatiaľ čo nafta sa vyšplhala na 84,84 rubľov. Situácia sa ešte zhoršila začiatkom júla, keď v Novorossijsku úplne došiel benzín a tankovanie bolo možné len so špeciálnymi palivovými kartami vydanými pre služobné vozidlá.
1 euro = 88,35 ruských rubľov
(menový kurz k 14.7. 2026 o 12:04)