Najnebezpečnejšie nohavice na svete? Ženy končia v nemocnici! Internet zaplavili VIDEÁ krvavých pádov a zranení

BRATISLAVA - Voľné, široké a vzdušné – presne také, aké by človek chcel nosiť počas horúčav. No práve tieto nohavice od Zary spustili na sociálnych sieťach hotovú búrku. Používatelia ich začali označovať ako „nohavice smrti“, pretože podľa množstva videí spôsobujú pády, bolestivé zakopnutia a dokonca aj zranenia.
Nohavice s vysokým pásom, elastickou gumou a širokými nohavicami môžu byť nebezpečné. Aspoň tak to hovoria svedectvá viacerých žien, píše The Guardian. Influencerka Jessica Pearce zverejnila video, v ktorom tvrdí: „Tieto Zara nohavice vás raz zabijú.“ Nasleduje záber, ako padá tvárou na štrk pred domom.
Ďalšia používateľka, Camila Ribera Roca z Bolívie, ukázala, ako sa potkla na chodníku – a následne ukázala krvavú ranu na ruke. Jej video sprevádza dramatická hudba Lacrimosa z Mozartovho Requiem.
A príbehy pokračujú. „Tieto nohavice ma takmer zabili,“ povedala Kanaďanka Ellin Costa pre CBC News. Po páde si zlomila zápästie a porezala tvár. Iná tvorkyňa, Morgana, dopadla síce bez zlomenín, no zničila si telefón a odrela koleno. Jej video má už viac ako 2 milióna zhliadnutí. Jednej žene sa dokonca lem nohavíc zachytil v "zuboch" eskalátora a stiahol jej nohavice až po stehná.
Podľa stylistky Clare Chambers je problém v samotnom dizajne. „Čím širšia nohavica, tým väčšia šanca, že sa zachytí o opačnú nohu alebo chodidlo. To spôsobí zakopnutie a pád,“ vysvetľuje.
Na sociálnych sieťach sa množia videá ľudí, ktorí tvrdia, že kvôli nohaviciam dobité, odreté a ponížené. Najčastejšie sa spomínajú práve nohavice od Zary, ktoré sú podľa používateľov „zvlášť zákerné“.
Zara sa k virálnemu trendu zatiaľ nevyjadrila. Médiá aj tvorcovia obsahu ju kontaktovali, no odpoveď neprišla.